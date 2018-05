LIVE Volley, Civitanova-Zenit Kazan in DIRETTA: Finale Champions League. 1-1, maestoso pareggio della Lube!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, Finale della Champions League 2018 di volley maschile. Alle Baskethall di Kazan si assegna il massimo trofeo continentale: i Campioni d’Europa vanno a caccia del quarto sigillo consecutivo, impresa mai riuscita in passato, e partiranno con tutti i favori del pronostico ma la Lube proverà a compiere il miracolo sportivo e a surclassare la corazzata russa contro cui hanno già perso la Finale del Mondiale per Club a dicembre.

Lo Zenit Kazan, sospinto da 7000 tifosi, ha tutte le carte in regola per confermarsi sul trono del Vecchio Continente ma i cucinieri non saranno la vittima sacrificale e proveranno ad alzare al cielo la Coppa a 16 anni di distanza dalla notte magica di Opole. I biancorossi dovranno letteralmente superarsi se vorranno provare a mettere in difficoltà lo squadrone di coach Alekno: fenomeni come Leon, Mikhaylov, Anderson e Butko sembrano incontenibile ma la classe di Osmany Juantorena, le bordate di Tsvetan Sokolov e le difese di Jenia Grebennikov possono tenere aperta la partita.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, Finale della Champions League 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.













17-12 MUROOOOOOOOOO! Stankoviiiiiiiiiiiiiiiiic! Anderson si inchinaaaaaaa! CIVITANOVA STA DOMINANDO! Lube commovente.

16-12 Mikhaylov ha pestato la linea dei tre metri! Civitanova avanti di quattro punti al secondo time-out tecnico.

15-12 Sokolooov! Legnata in diagonale sul petto di Mikhaylov.

14-12 Sander però replica dai nove metri.

14-11 Leon batte lungo! Fondamentale!

13-11 Sokolov pesta la linea dei tre metri. Peccato perché Grebennikov era riuscito a tenere su il servizio di Leon. Bisogna uscire al più presto da questo turno in battuta.

13-9 Anche Mikhaylov sbaglia dai nove metri.

12-9 Perfetto block out di Leon su Sokolov.

12-8 Stankoviiic! Il capitano è indemoniatoooo! Christenson lo serve a ripetizione, Volvich arriva sempre tardi.

11-8 Contro risposta di Mikhaylov sulle mani del muro.

11-7 Anderson serve in rete.

10-7 Questa volta Mikhaylov attacca forte sulle mani di Sokolov.

10-6 MUROOOOOOOOOO! Stankoviiiiiiiiiiiiic, Mikhaylov non passaaaaaaa! Allungo della Lube! VOLIAMOOOOOOOO!

9-6 Imprendibileeeee! Stankovic pazzesco con la 7.

8-6 Chirurgico attacco di Mikhaylov che va profondo in parallela.

8-5 Primo tempo velocissimo di Cester, Civitanova avanti di tre punti al primo time-out tecnico.

7-5 Anderson attacca bene sulle mani alte del muro.

7-4 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOO! Christensoooooooooooon stampa Mikhaylov. LUBE MONUMENTALE!

La moviola conferma: l’attacco di Sander è finito sull’asta. Si riparte dal 6-4 per Civitanova.

PAZZESCO! Grebennikov difende un diagonale spaventoso di Leon, poi palla a Sander che attacca sul muro. Pallone sull’asta ma chi ha toccato per ultimo? Si va al video-check, l’arbitro ha dato punto allo Zenit.

6-3 Sandeeeeeeer! Pallonetto divinoooo! I russi sulle ginocchia.

5-3 Stankovic pesta la linea dei nove metri.

5-2 Invasione a rete dello Zenit, che battaglia campale.

4-2 Leon si sveglia, perfetto sulle mani del muro.

4-1 Anderson restituisce il favore dai nove metri.

3-1 Lungo il servizio di Christenson.

3-0 Stankoviiiiiiiiiiic! Primo tempooooooooo! Messa giùùùùùùù! Zenit in confusione.

Ok, si riparte dal 2-0 per la Lube.

Baskethall una bolgia. Alekno si alza dalla panchina e va a vedere il videocheck! Non potrebbe nemmeno farlo…

2-0 Punto alla Lube! Mikhaylov ha attaccato largo, Alekno chiede il check per un presunto tocco delle mani a muro, la moviola conferma il punto a Civitanova ma le proteste del palazzetto sono veementi. Si perde tanto tempo.

1-0 Sander magistrale sul muro avversario.

INIZIA IL TERZO SET.

CIVITANOVA-ZENIT KAZAN 1-1.

25-18 MUROOOOOOO! Ancoraaaaaaaa! Fotocopiaaaaaaa! Sokolov su Leon. Civitanova ha vinto il secondo set.

24-18 MUROOOOOOOOOO! Sokoloooooooov, Leon stampatoooooooooo! C’è solo la Lubeeeeeeeee! Sei set-point.

Alekno chiama il discrezionale della disperazione.

23-18 Kovaaaaaaaar! Diagonale pazzescaaaa! Entra dalla panchina e la mette giù, sublime Juantorena su Volvich. Civitanova volaaaaaaa!

22-18 Sokolov da posto 4! L’opposto bulgaro è indemoniato in questa partita. Civitanova sul +4, bisogna vincere il secondo set.

21-18 Leon la schianta a terra, pronta reazione dello Zenit.

21-17 ACEEEEEEEEEEEEEEE! Christensooooooooon! Sììììììììì! VOLIAMOOOOOOOOOOO!

20-17 Sokolov sontuoso sulle mani alte del muro. Civitanova cerca la fuga per pareggiare il conto set.

19-17 La solita veloce di Volvich per uscire dalle difficoltà.

19-16 Sììììì! Invasione a rete dello Zenit.

18-16 Sander si riscatta subito, pipe divina di Christenson e l’americano non delude.

17-16 Sander purtroppo sbaglia in battuta. Troppi errore dai nove metri per la Lube in questo secondo set.

17-15 Sìììììììì! Anderson sbaglia l’attacco. Civitanova guadagna un break pesantissimo.

16-15 Splendido primo tempo di Cester, Civitanova avanti di un punto al secondo time-out tecnico.

15-15 Sokolov serve in rete.

15-14 Sandeeeeeeeeeeeeeeeeeer! Ha attaccato senza saltare dai 4 metri, l’ha messaaaa! Civitanova comunque aveva una free-ball, si è complicata troppo la vita e si è salvata per miracolo.

14-14 Ancora errore in attacco di Leon, quanti sbagli del cubano in questa partita.

13-14 Vertiginosa parallela di Mikhaylov.

13-13 Mikhaylov restituisce il favore.

12-13 Juantorena però serve in rete, errore letale. Non sono ammessi errori dai nove metri contro questo Zenit.

12-12 La Pantera si riscatta subito con una delle sue legnate.

11-12 Leon mura Juantorena.

11-11 Christenson serve sul nastro.

11-10 Bravo Juantorena che sta cercando di prendere confidenza, altro ottimo mani fuori su Mikhaylov.

10-10 Sokolov pesta la linea dei tre metri, un peccato perché l’aveva messa giù.

10-9 Leon attacca forte sulle mani a muro di Stankovic, pallone fuori di poco.

10-8 Finalmente Juantorena in attacco, una delle sue legnate.

9-8 Anderson passa su Cester-Christenson. Lo Zenit fatica a metterla giù ma ha recuperato un break. Questa è una battaglia da cuori forti, una vera Finale di Champions League.

9-7 Mikhaylov sfonda il muro al termine di un’azione folle in cui è successo di tutto. Grebennikov e Verbov si sono immolati due volte a testa, Leon e Juantorena hanno forzato, Cesterha avuto la chance in primo tempo ma poi l’oppostone russo è stato implacabile.

9-6 Sììììììì! Anderson sbaglia il lungolinea, non trova il tocco del muro. Allungo di Civitanova, ora bisogna forzare.

8-6 Bravissimo Sokolov a tenere il cambio palla con il mani fuori, Civitanova avanti di due punti al primo time-out tecnico.

7-5 Leon serve in rete.

6-4 Infrazione di Leon a rete, è andato addosso alle mani di Christenson. Il cubano è molto falloso…

5-4 Sander attacca largo il diagonale, ha cercato un tocco del muro a tre ma non lo ha trovato. Break recuperato dello Zenit.

5-3 Lunga difesa di Juantorena su Leon.

5-2 MUROOOOOOOOOOOOOOOO! Sokolov ha stampato Mikhaylov ma per questione di millimetri, neanche col check si capiva. Che chiamata di Medei!

4-2 Samoylenko ricambia il favore dai nove metri.

3-2 Christenson però batte in rete.

3-1 Sììììììììì! Leon attacca in rete dalla seconda linea. Erroraccio.

2-1 Sokolov eccezionale sulle mani a muro di Leon.

1-1 Osmany ha provato ad arrivare su un pallone altissimo a filo asta, niente da fare.

1-0 Juantorena insacca bene tra muro e rete.

INIZIA IL SECONDO SET.

CITIVANOVA-ZENIT KAZAN 0-1.

27-29 Ace di Leon, come sempre. La risolve lui. Lo Zenit Kazan vince il primo set.

27-28 Volvich ancora, attacca sulle mani di Cester al centro e il pallone schizza via. Altra occasione per lo Zenit.

27-27 Fantastico Sander, attacca benissimo sulle mani alte del muro. Civitanova annulla un altro set-point. Partita equilibratissima, parziale infinito.

26-27 Primo tempo di Volvich, altra occasione per lo Zenit.

26-26 Christenson la mette in banca, primo tempo di Stankovic che annulla il set-point.

25-26 Volvich la mette giù a rete. Ora il set-point è per lo Zenit Kazan.

25-25 Christenson serve lungo, occasione sprecata.

25-24 Leon in confusione totale! Sparacchia un aquilone folle dopo che Verbov si era immolato su Juantorena. Secondo set-point per Civitanova!

24-24 Mikhaylov lo annulla passando in mezzo al muro.

24-23 MUROOOOOOOOOO! Cesteeeeeeeeer! Attacco folle di Leon dai sei metri, Enrico la mette giù! SET-POINT CIVITANOVA!

23-23 Tocco millimetrico di Juantorena sull’attacco di Mikhaylov.

23-22 Pantalaymonenko entra dalla panchina ma sbaglia completamente il servizio! Ora Sander dai nove metri.

22-22 Sokolov serve sul nastro. Si decide tutto ora. Primo set determinante per crederci davvero.

22-21 ACEEEEEEEEEEEEEE! Sokoloooooooooooov! L’ha messa all’angolinooooooooo! Mostruosoooooooooooooo. Civitanova davanti!

21-21 Kovaaaaaaaaar! Ha aggiustato un pallone impossibileeeeeeeeee! Il muro non se lo aspettatava e il pallone va giù. Grebennikov maestoso in difesa. Alekno costretto al discrezionale al cospetto di una Lube maestosa!

20-21 Leon ha servito in rete! Scampato pericolo! Entra Kovar, ora la Lube deve dare tutto.

19-21 Primo tempo di Volvich, altro strappo dello Zenit Kazan. Il servizio di Leon ha creato il break, Medei chiama il secondo time-out. Momento delicatissimo.

19-20 Perfetto mani fuori di Leon.

19-19 MUROOOOOOOOO! Sokoloooooooov, scatenato su Leon che non passa più! PAZZESCHIIII! Civitanova non molla!

18-19 Divino pallonetto di Sander.

17-19 Volvich mura Sander. Nuovo break dello Zenit. Medei chiama time-out.

17-18 Imprendibile diagonale di Mikhaylov.

17-17 Mikhaylov risolve con un block-out su Sander.

17-16 SIIIIIIIIIIIIIIII! Sokoloooooooooooooooooooov! Ha vinto lo scontro diretto a rete con Leon! Pazzescoooooooo! Che prova di forza contro il mostro cubano. Servizio di Juantorena determinante.

16-16 Stankoviiiiiiiiiiic! Ancoraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Lunga ricezione dei russi, il capitano chiude la flash.

15-16 Primo tempo di Stankovic.

14-16 Leon passa in mezzo al muro di Juantorena e Stankovic. Lo Zenit trova il primo break della partita, due punti di vantaggio al secondo time-out tecnico.

14-15 Christenson cerca l’ace, largo di poco.

14-14 Leon costretto a un attacco impossibile, sbaglia anche lui. Bravissima Grebennikov in ricezione.

13-14 Questa volta Sokolov sbaglia, diagonale largo. Momento fondamentale sul servizio di Anderson, bisogna uscire dalla rotazione.

13-13 Butko se ne esce offrendo il primo tempo a Samoylenko.

Così è! C’è il tocco del muro! Si riparte dal 13-13 e servizio Lube, partita tiratissima.

12-13 Azione pazzesca, Sander si inventa una mega difesa su Mikhaylov, palla a Sokolov che attacca il lungolinea. L’arbitro chiama no touch, ma il tocco è evidente e infatti Medei chiama il check.

12-12 Sander serve in rete, errore che non ci voleva.

12-11 Velocissimo primo tempo di Cester.

11-11 Muro fuori tempo, Leon inchioda la pipe.

11-10 Maestosooooooo! Sokoloooov! Ma bravissimo Grebennikov a salvare una situazione complicatissima, poi il bulgaro si è inventato il colpo.

10-10 Mikhaylov salta altissimo, diagonale fulmineo imprendibile.

10-9 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Stankoviiiiiiiiiiiic! Ancoraaaaaa, Leon si deve inchinareeee! ANDIAMOOO.

9-9 Chirurgico mani fuori di Leon.

9-8 Pronta reazione col primo tempo di Stankovic.

8-8 Ace. Samoylenko. Sander ha sbagliato completamente la ricezione, errore grave. Kazan recupera subito il break.

Purtroppo il pallone è dentro di pochissimo, punto girato. 8-7 per Civitanova.

9-6 Lungoooooooo! Leon sbaglia! Strano errore del cubano, uno dei pochi. Alekno chiama però il check.

8-6 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Stankoviiiiiiiiiiiic! Il capitanoooooooo su Mikhaylov. Fermato l’opposto, Lube avanti di due punti al primo time-out tecnico.

7-6 Solito attacco di Sokolov che attacca bene sulle mani di Leon a muro. L’opposto è in partita.

6-6 Pronta risposta in diagonale di Mikhaylov, Cester ci arriva ma non al meglio. Avvio di partita molto equilibrato.

6-5 Sublime diagonale di Juantorena da posto 4, in faccia a Verbov.

5-5 Sokolov aveva una bella palla per il break in contrattacco ma è stato murato da Anderson.

5-4 Lungo il servizio dello Zenit.

4-4 Primo tempo di Volvich, secondo consecutivo. Attenzione.

E INVECE NOOOOO! C’è il tocco del muro, punto di Sokolov! 4-3 per Civitanova.

3-4 Largo il lungolinea di Sokolov, Medei chiama time-out ma il pallone non è stato toccato.

3-3 Imprendibile primo tempo di Volvich, che alzata a una mano di Butko.

3-2 Sandeeeeeer! Da posto 4, pallone inchiodato a terra. Ottima alzata di Christenson.

2-2 Perfetta pipe di Anderson.

2-1 Ottimo mani fuori di Sokolov.

1-1 Legnata di Mikhaylov sulle mani a muro di Juantorena.

1-0 Lungo il servizio di Anderson.

INIZIA LA FINALE.

SESTETTO ZENIT KAZAN:

Butko-Mikhaylov, Anderson-Leon, Samoylenko-Volvich, Verbov.

SESTETTO CIVITANOVA:

Christenson-Sokolov, Juantorena-Sander, Stankovic-Cester, Grebennikov.

17.55 Squadre pronte a entrare in campo.

17.53 Ormai è tutto pronto alla Baskethall Arena di Kazan, 7000 spettatori pronti a sostenere lo Zenit verso il poker da leggenda. Lube, contro tutto e tutti: facci sognare! L’Italia non vince dal 2011 grazie a Trento, poi dominio della Russia.

17.52 Le squadre stanno completando il riscaldamento.

17.51 Lo Zenit Kazan va a caccia della quarta Champions League consecutiva (impresa mai riuscita nella storia), la Lube ha vinto soltanto nel 2002 nella magica notte di Opole.

17.50 Dieci minuti all’inizio della partita.

17.49 Lo Zenit Kazan ha demolito Perugia in semifinale, Civitanova ha avuto qualche difficoltà contro lo ZAKSA di Gardini.

17.48 I cucinieri hanno perso anche le tre Finali nazionali contro Perugia. Oggi è l’ultima occasione per vincere un trofeo in questa stagione. Lo Zenit Kazan va invece a caccia del Grande Slam.

17.47 La Lube ha già perso dallo Zenit nella Finale del Mondiale giocata a dicembre. Bisogna scalare una montagna…

17.46 Civitanova deve compiere un vero e proprio miracolo sportivo per sconfiggere la corazzata russa.

17.45 Buonasera a tutti. Alle 18.00 inizierà Civitanova-Zenit Kazan, Finale della Champions League 2018 di volley maschile.

(foto Pier Colombo)