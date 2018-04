Sebastian Vettel, GP Bahrein 2018: “La vettura risponde alla grande, ho centrato una pole position da leone”

Sorride, e ne ha ben donde, Sebastian Vettel, dopo aver centrato la pole position del Gran Premio del Bahrein 2018. Il pilota della Ferrari ha piazzato un tempo straordinario riuscendo a precedere il compagno di scuderia Kimi Raikkonen che, fino a quel momento, lo aveva sempre preceduto nel corso del fine settimana di Sakhir. Solamente buone notizie per il tedesco, con la nona posizione del suo rivale Lewis Hamilton domani in griglia e il suo “spauracchio” al via, Max Verstappen, solamente quindicesimo. La soddisfazione del quattro volte campione del mondo è notevole. “Sono ovviamente molto contento – spiega Vettel nel corso della consueta intervista post-qualifiche sul traguardo – Devo dire che la sessione è stata davvero intensa e tesa, soprattutto per l’errore che avevo commesso nel primo tentativo del Q3. Avevo rovinato un buonissimo giro uscendo troppo largo all’ultima curva, per cui sapevo che potevo fare meglio. Dovevo fare meglio. Nell’ultima occasione, quindi, mi sono guardato bene dal prendere il cordolo in pieno, ho cercato di rimanere distante e, in questo modo, ho potuto completare un ottimo giro, da leone, come ha detto il mio ingegnere di pista”.



Dalla soddisfazione si passa agli elogi per la propria SF71H, quanto mai in palla nel deserto. “Non c’è che dire, la mia vettura ha risposto nella maniera migliore, e si è confermata ottima lungo tutto il corso del weekend. Abbiamo svolto un grande lavoro e in ogni occasione ha messo in mostra ottime prestazioni. Quando la tua macchina risponde sempre nella giusta maniera è davvero perfetto. Siamo riusciti a trovare il giusto bilanciamento, crescendo sessione dopo sessione in maniera netta. Qui in Bahrein, poi, non è mai semplice, dato che le prove libere si disputano con sole e caldo, mentre qualifiche e gara sono in notturna e con temperature più fresche”.

Domani la gara lo vedrà scattare davanti a tutti, un viatico da non sprecare. “Ho belle sensazioni in vista della corsa, sono davvero eccitato. Sono primo e prenderò il via in pole position, ma so anche che la gara sarà lunghissima e le gomme saranno fondamentali. Riuscire a portarle il più a lungo possibile farà tutta la differenza. Per mia fortuna la vettura c’è e questo è il miglior punto di partenza. Per fortuna abbiamo anche risolto un piccolo problema avuto in mattinata (sostituzione della centralina) per cui non mi rimane che dare tutto e puntare alla vittoria”.

