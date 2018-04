Sebastian Vettel, GP Azerbaijan 2018: “Alle spalle quanto successo in Cina, a Baku ci sarà grande equilibrio”

Fino al pit stop del Gran Premio della Cina Sebastian Vettel era lanciato verso il terzo successo in altrettante gare in questa stagione. Da quel momento, invece, gliene sono successe di tutti i colori, chiudendo in un poco soddisfacente ottavo posto. La vetta della classifica generale è ancora nelle sue mani, ma l’incidente con Max Verstappen ha inciso parecchio sul finale della gara di Shanghai. Con l’olandese, tuttavia, è tutto chiarito come spiega il tedesco nelle interviste di rito che aprono il fine settima del Gran Premio dell’Azerbaijan. “Ovviamente non volevo lottare in maniera pesante con lui in Cina perchè non avevo nulla da guadagnare – spiega ai microfoni di Sky Sport – Sostanzialmente aspettavo che mi passasse ma non mi potevo certo aspettare che mi venisse addosso. Credo che ci sia più da imparare per lui da un errore simile piuttosto che da parte mia. A fine gara ne abbiamo parlato faccia faccia e credo sia stato sufficiente”. Il quattro volte campione del mondo torna poi su quanto successo un anno fa, alla famosa ruotata con Lewis Hamilton. Un errore dal quale ha voluto subito girare pagina. “Credo che si impari sempre qualcosa da ogni corsa. Alcune volte si capiscono cose diverse e credo che Baku della passata stagione sia risultata decisamente diversa ad altri Gran Premi”.

Le domande successive, come riportato dalla versione online della Gazzetta dello Sport, hanno puntato sul futuro, e sul possibile approdo di Daniel Ricciardo in Ferrari nella prossima stagione. “Non so come mi vedrei di nuovo come suo compagno di squadra. Io non posso aiutarlo, dato che starà a lui, nel caso, mettere nero su bianco su un pezzo di carta. Ad ogni modo non sono discorsi che mi interessano, specialmente ora che diamo il via ad un fine settimana importante. Di Daniel ho buoni ricordi. Abbiamo corso assieme in Red Bull, in un anno complicato per me. Per il resto che devo dire? Corre bene, ha vinto in Cina..”. Tornando a parlare del presente, Vettel prova a nascondersi in vista della gara di Baku. “Non siamo i favoriti. A mio parere vedremo tre vetture a pari livello e, come sempre, la differenza la faranno solamente i dettagli. Chi sarà in grado di azzeccare tutto vincerà. Noi partiamo da una ottima base, la macchina è forte e lo ha dimostrato in tutti e tre i circuiti affrontati”. Il ferrarista chiude con un ultimo bilancio sulla gara di Shanghai. “Una gara storta ci può stare, e posso assicurarvi che siamo tranquilli dato che abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Certo, il primo pit stop non è stato fantastico, perché abbiamo perso la posizione, e abbiamo sottovalutato il potenziale dell’undercut. Ma l’importante è non commettere gli stessi errori più volte”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI