Sci di fondo, Marit Bjoergen annuncia il ritiro! “Non ho le motivazioni per un’altra stagione”

Marit Bjoergen ha annunciato il ritiro dalle competizioni. La campionessa norvegese di sci di fondo dice basta all’età di 38 anni, dopo una carriera ricca di successi e record. L’annuncio è arrivato alla tv norvegese NRK. “Sento di non avere la motivazione che mi serve per dare il 100% per un’altra stagione, per questo preferisco optare per il ritiro“.

Bjoergen chiude così una carriera da record. La sua bacheca vanta innanzitutto 15 medaglie olimpiche (5 delle quali arrivate poche settimane fa a PyeongChang, che la rendono la più decorata nella storia dei Giochi Invernali, di cui 8 d’oro (5 individuali e 3 in staffetta), 4 d’argento e 3 di bronzo. Non solo, la norvegese vanta anche 26 medaglie ai Mondiali (18 ori, 5 argenti e 3 bronzi) e ben 114 vittorie individuali e 184 podi in 303 presente in Coppa del Mondo, con 4 Sfere di Cristallo generali (2005, 2006, 2012, 2015) e 8 di specialità (3 distance, 5 sprint).













