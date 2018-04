Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018: Martina Favaretto e Tommaso Marini, fioretti d’argento

Altre due medaglie per l’Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani a Verona. Nella settima giornata, dedicata alle prove del fioretto nella categoria Giovani, Martina Favaretto e Tommaso Marini salgono sul podio, conquistando entrambi un argento.

Sfuma proprio all’ultima stoccata il titolo mondiale per Favaretto. L’azzurra è stata sconfitta in finale per 15-14 dalla giapponese Yuka Ueno. Sul podio con loro ci salgono anche la francese Eva Lacheray e l’americana Lauren Scruggs, sconfitta proprio da Faveretto in semifinale per 15-11.

Ad un passo dal podio Marta Ricci, che si è arresa nei quarti di finale nel derby azzurro proprio contro Favaretto con il punteggio di 15-8. Negli ottavi era stata eliminata Serena Rossini, mentre nel turno precedente si era fermato il cammino di Elena Tangherlini.

Medaglia d’argento anche al maschile con Tommaso Marini. L’azzurro è stato sconfitto in finale dall’americano Nick Itkin con il punteggio di 15-8. In precedenza Marini aveva sconfitto in semifinale per 15-10 il russo Grigoriy Semenyuk, che ha vinto la medaglia di bronzo come l’altro statunitense Sidarth Kumbla.

Marini è stato anche l’unico azzurro a superare gli ottavi di finale. Proprio in questa fase del tabellone era stato sconfitto Pietro Velluti Franzi, mentre erano stati eliminati nei primi turni sia Davide Filippi sia Matteo Claudio Resegotti.













Foto: Augusto Bizzi per Federscherma