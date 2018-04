Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani 2018: doppio podio azzurro nella sciabola! L’Italia conquista l’oro al maschile e il bronzo al femminile

L’Italia sale ancora sul podio ai Mondiali Cadetti e Giovani di scherma, in corso di svolgimento a Verona. Il Bel Paese conquista infatti due medaglie nelle gare a squadre della sciabola Under 20: l’oro al maschile e il bronzo al femminile. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

Partiamo dal maschile dove Matteo Neri, Alberto Arpino, Giacomo Mignuzzi e Raffaele Minischetti si laureano campioni del mondo dopo una finale al cardiopalma con la Russia, che ha visto gli azzurri trionfare con il punteggio di 45-44. I russi si trovavano in vantaggio per 30-23 dopo i primi due giri, ma nel momento chiave dell’assalto è uscita la classe dei nostri sciabolatori che hanno ribaltato il punteggio e grazie all’ultima stoccata vincente di Neri hanno potuto gioire per l’oro. Il cammino dell’Italia si era aperto con la vittoria per 45-25 con Portorico, poi sono arrivati i successi con il Canada per 45-32, la Polonia per 45-25 e gli Stati Uniti per 45-39. Completano il podio gli Stati Uniti, che battono nettamente la Gran Bretagna per 45-21.

Passiamo quindi alla gara femminile dove il quartetto azzurro, dopo l’argento europeo, conquista il bronzo iridato. Lucia Lucarini, Beatrice Dalla Vecchia, Giulia Arpino e Claudia Rotili salgono sul terzo gradino del podio grazie alla vittoria per 45-34 con la Corea del Sud. Le azzurre in precedenza avevano superato nettamente l’Ucraina per 45-17 e la Bulgaria per 45-29, accedendo così in semifinale, dove sono state però sconfitte dagli Stati Uniti per 45-41. Medaglia d’oro che va alla Russia, che supera all’ultima stoccata (45-44) le nordamericane.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federscherma