Real Madrid-Juventus in tv: su che canale guardarla? Diretta in chiaro su Mediaset. L’orario e il programma completo

Mercoledì 11 aprile si giocherà Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Al Santiago Bernabeu tutto sembra apparecchiato per la festa dei blancos, forti del roboante 3-0 ottenuto all’Allianz Stadium. I bianconeri sono chiamati a una rimonta che sembra praticamente impossibile: vincere con tre gol di scarto nella tana dei Campioni d’Europa sembra essere una missione fuori dalla partita per i Campioni d’Italia che però vogliono crederci fino in fondo.

Servirà una partita all’arrembaggio, bisognerà lottare con gli occhi della tigre per provare a riaprirla fin da subito e cercare di mettere paura alla corazzata guidata da un vertiginoso Cristiano Ronaldo. La Juventus scenderà in campo con la formazione tipo, Dybala e Higuain dovranno decisamente aumentare il loro tasso di gioco se vorranno regalarsi una notte da sogno. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio.

MERCOLEDI’ 11 APRILE:

20.45 Real Madrid-Juventus

REAL MADRID-JUVENTUS: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio, sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 5 ma anche su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di Mediaset, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.













(foto pagina Facebook Paulo Dybala)