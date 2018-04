Pentathlon, Mondiali Youth A Caldas da Rainha 2018: nella finale maschile tripletta egiziana, 17° Giorgio Micheli

Non si ripetono i fasti della finale femminile di ieri ai Mondiali Youth A di pentathlon moderno in corso a Caldas da Rainha, in Portogallo: oggi, nella finale maschile, l’unico azzurrino in gara, Giorgio Micheli, si è classificato 17°, mentre l’Italia si è piazzata decima nella classifica a squadre. Tripletta degli atleti egiziani, che hanno monopolizzato il podio, vincendo, ovviamente, anche l’oro tra i team.

Oro e titolo mondiale ad Ahmed Elgendy, con 1182 punti, che precede di 27″ Mohanad Shaban, argento (1155), e di 32″ Alyeldin Sewilam, bronzo (1150). Giorgio Micheli, come anticipato, si piazza 17° a 1’09” dal primo classificato (1113). Nella classifica a squadre ovvio dominio dell’Egitto, oro con 3487 punti, mentre l’argento va all’Ungheria a quota 3372, davanti alla Francia, bronzo con 3361. L’Italia, migliore delle nazioni a piazzare un solo atleta in finale, si piazza decima con 3247 punti.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL PENTATHLON

roberto.santangelo@oasport.it