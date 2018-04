Pentathlon, Mondiali Youth A 2018: TRIONFO TOTALE! Alice Rinaudo e Maria Lea Lopez, doppietta da favola! L’Italia domina la classifica a squadre!

Straordinaria prestazione delle azzurrine nella finale femminile dei Mondiali Youth A di pentathlon moderno, in corso a Caldas da Rainha, in Portogallo: oro per Alice Rinaudo, che ha dominato la gara sin dall’inizio, argento per Maria Lea Lopez, autrice di una bellissima rimonta nel laser run culminata con la piazza d’onore. L’ottavo posto di Maria Beatrice Mercuri spiana la strada alle italiane verso la vetta della classifica a squadre.

Alice Rinaudo ha ipotecato immediatamente la medaglia d’oro grazie ad una strepitosa prova di scherma con 33 assalti vinti e soli 2 persi, con lo stupendo score di 300. L’azzurrina mette tra sé e la prima delle avversarie già 43 punti, mentre a completare la buona prestazione di squadra ci pensa il quarto posto a quota 244 di Maria Lea Lopez, con 24 stoccate messe a segno ed 11 subite, ed il settimo di Maria Beatrice Mercuri, a quota 229 (21 assalti vinti e 14 persi). Nel nuoto risale Mercuri, quarta in 2’12″13 (286 punti), mentre sono rispettivamente 14ma Lopez in 2’16″67 (277) e 16ma Rinaudo in 2’17″58 (275). Alla vigilia del laser run Rinaudo si presenta sempre più prima a quota 575, con 45 secondi di margine sulla seconda, mentre Lopez è quinta a 521. Mercuri, settima con 515 punti, parte ad un minuto esatto dalla compagna in testa. La prova finale è un’apoteosi azzurra: Alice Rinaudo controlla e chiude tranquillamente in testa con 1053 punti, mentre Maria Lea Lopez giunge seconda a 13″ dalla connazionale (1040). Completa il podio la cinese Yewen Gu, a 4″ dall’argento (1036). Scende all’ottavo posto Maria Beatrice Mercuri al termine di una prova non brillantissima, chiudendo con 48″ di ritardo (1005): tanto basta però alle azzurrine per conquistare in totale tranquillità la medaglia d’oro a squadre, in una graduatoria dominata sin dal principio. Alla fine l’Italia vince con 3098 punti, argento all’Egitto a quota 3042, ancor più staccata la Cina, bronzo con 2961.













Foto: FIPM

