Pentathlon, i convocati dell’Italia per il collegiale di aprile. Sono 18 gli azzurri che andranno al Sestriere

Approfittando di un mese di aprile privo di gare senior, il pentathlon moderno in casa Italia propone un lungo ritiro in altura: al Sestriere, dall’8 al 28 (in due step, dall’8 al 19 e dal 22 al 28) saranno ben 18 gli azzurri impegnati, secondo le convocazioni diramate dal DT Claudio Rossetto.

Gli uomini saranno 10: Riccardo Agazzotti, Matteo Cicinelli, Alessandro Colasanti, Daniele Colasanti, Riccardo De Luca, Valerio Grasselli, Roberto Micheli, Gianluca Micozzi, Giuseppe Mattia Parisi e Domenico Porreca. Le donne, ovviamente, saranno 8: Claudia Cesarini, Alessandra Frezza, Elena Micheli, Irene Prampolini, Alice Sotero, Gloria Tocchi, Aurora Tognetti e Francesca Tognetti.

Ben 12 i tecnici federali che si alterneranno durante il ritiro, oltre al team leader Ennio Panetti ed allo stesso Direttore Tecnico Claudio Rossetto, che sarà presente dal 22 al 25 aprile. Inoltre alcuni allenamenti di scherma ed equitazione non si terranno al Sestriere, bensì a Torino.













Foto: FIPM

