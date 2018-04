Parigi-Roubaix 2018: sarà corsa bagnata? Le previsioni meteo per domenica

È iniziato il conto alla rovescia per una delle corse più affascinanti della stagione, la Parigi-Roubaix, la cui 116ma edizione si svolgerà domenica. I corridori dovranno affrontare un percorso durissimo di 257 km da Compiègne a Roubaix, con ben 28 tratti in pavé. Per questo motivo un fattore determinante nell’andamento della corsa saranno le condizioni climatiche, che potrebbero rendere ancora più dura la gara. Andiamo quindi a scoprire le previsioni meteo per la Parigi-Roubaix.

Alla partenza da Compiègne i corridori troveranno un cielo nuvoloso e sono previsti dei rovesci moderati nel corso della mattinata. Temperature invece attorno ai 17° e venti deboli da Sud. La situazione meteorologica dovrebbe rimanere la stessa anche nel primo pomeriggio e ci sarà quindi la possibilità di rovesci isolati in diversi tratti del percorso. Nel tardo pomeriggio sono previste invece delle schiarite e quindi i corridori dovrebbero trovare il sole ad attenderli nel velodromo di Roubaix.

Lo scenario che si potrebbe delineare è quindi quello di una corsa bagnata nella parte centrale con i tratti in pavé che diventerebbero molto più difficili da affrontare. Questo porterebbe un’ulteriore selezione in gruppo e i capitani rimarrebbero quindi isolati nel finale. Ci aspettiamo perciò una corsa durissima e in cui solo i più forti riusciranno ad uscire indenni dall’Inferno del Nord.

Foto: Pier Colombo