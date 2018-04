Pallanuoto femminile, A1 2018: clamoroso a Milano, le lombarde si impongono sulla Plebiscito Padova

Risultato a sorpresa quello arrivato a Milano nell’anticipo della 15ma giornata del campionato femminile di pallanuoto: le padrone di casa lombarde riescono a spuntarla in un match tiratissimo per 5-4 sulle campionesse d’Italia della Plebiscito Padova. Tre punti fondamentali anche in chiave classifica per Milano che si avvicina alla seconda piazza occupata proprio dalla rivale odierna.

KALLY NC MILANO-CS PLEBISCITO PD 5-4

KALLY NC MILANO: Nigro, Apilongo 1, Crudele, Gitto, Ranalli, Fisco 1, Menczinger 1, Zerbone, Cordaro, Crevier 2 (1 rig.), Magni, Repetto, Rosanna. All. Diblasio

CS PLEBISCITO PD: Teani, Barzon, Savioli, Gottardo, Queirolo, Casson, Millo, Dario 1, Sohi 2, Nencha, Tielmann 1, Giacon. All. Posterivo

Arbitri: Castagnola e Savarese

Parziali 1-1, 2-2, 1-0, 1-1

Spettatori 150 circa. Uscite per limite di falli I. Savioli (P) e Ranalli (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Milano 2/12 +1 rigore, Padova 0/10.













Foto: Griffoni