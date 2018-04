Calcio femminile, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra Mondiali e tornei continentali, l’Italia sogna l’impresa

Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il calcio femminile. Potranno partecipare 12 Nazionali, vediamo nel dettaglio il regolamento.

QUANTE ATLETE PARTECIPANO ALLE OLIMPIADI:

Parteciperanno 12 squadre, ciascuna composta da 18 calciatrici. Non ci sono limiti di età come invece accade al maschile.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI:

PAESE ORGANIZZATORE – Il Giappone è già qualificato in qualità di Paese organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

EUROPA – Le migliori tre squadre europee ai Mondiali 2019 staccheranno il pass per Tokyo. Nel caso in cui fosse impossibile assegnare direttamente tutti i tre posti allora si disputerà un torneo tra i migliori quattro team per determinare chi avrà il diritto di disputare i Giochi. Quando si disputa lo spareggio? Se due o più squadre europee sono arrivate allo stesso punto del torneo e dunque non si riesce a definire chi è migliore dell’altra (ad esempio due europee in semifinali e due eliminate ai quarti, quattro europee eliminate ai quarti e via dicendo).

ASIA – Le prime due classificate di un torneo continentale basato su tre fasi si qualificheranno alle Olimpiadi.

AFRICA – La vincitrice del torneo continentale organizzato in quattro fasi avrà il diritto di giocare a Tokyo 2020.

SUDAMERICA – La vincitrice della Copa America si qualificherà alle Olimpiadi 2020.

NORDAMERICA – Le prime due del torneo continentale potranno partecipare ai Giochi Olimpici.

OCEANIA – La vincente della sfida tra la Nuova Zelanda e la migliore dei Pacific Games si qualificherà alle Olimpiadi.

SPAREGGIO INTERCONTINENTALE – La seconda del torneo africano e la seconda della Copa America si sfideranno per l’ultimo posto a disposizione.













(foto Isabella Gandolfi)