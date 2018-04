Orario F1 domani, GP Bahrein 2018: su che canale vedere in tv la gara? Il programma e i palinsesti di Sky e TV8

Doma domenica 8 aprile si correrà il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Sul tracciato del Sakhir si farà tremendamente sul serio, sotto i riflettori del deserto i piloti si sfideranno per la vittoria. La Ferrari parte con tutti i favori del pronostico: Sebastian Vettel scatterà dalla pole position, Kimi Raikkonen lo affianca in prima fila e le due Rosse possono subito volare all’attacco sfruttando al meglio le penalizzazione inflitta a Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo, infatti, partirà soltanto in nona posizione a causa della sostituzione del cambio e andrà a caccia della rimonta provando ad approfittare anche di una strategia differenziata. In lizza per il podio anche Valtteri Bottas e Dani Ricciardo, Max Verstappen scatterà dal fondo e cercherà l’impresa.

Il GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Prevista anche la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 oltre a diverse repliche sul canale satellitare per garantire al pubblico una copertura totale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e il palinsesto integrale.

DOMENICA 8 APRILE:

17.10 GP Bahrain 2018 – Gara

GARA GP BAHRAIN 2018: COME VEDERLA IN TV? DIRETTA, DIFFERITA, REPLICA

La gara del GP del Bahrein 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

L’evento sarà però visibile anche in differita, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore

Sky Sport F1 trasmetterà le repliche della gara secondo il seguente palinsesto: 20.30, 00.30 e nel rullo notturno.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.