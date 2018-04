Nuoto, Thomas Ceccon scatenato sui 100m dorso: nuovo record italiano juniores e settimo al mondo. Il 17enne vola agli Europei

Thomas Ceccon incanta a Riccione dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani 2018 di nuoto. Il sorprendente classe 2001, ormai sempre più convincente promessa del nostro movimento, ha siglato un interessante 53.94 sui 100m dorso: si tratta del nuovo primato italiano juniores (ormai demolito il 54.24 di Simone Sabbioni datato 2014) e del settimo crono mondiale stagionale a livello assoluto.

Il veneto, grazie al trionfo odierno (ha sconfitto proprio Sabbioni in 54.23 e Christopher Ciccarese in 54.40), ha staccato il pass per gli Europei che si disputeranno ad agosto a Glasgow e dove sarà chiamato a una prestazione importante per dimostrare la sua crescita.