Nuoto: i criteri di qualificazione agli Europei 2018 di Glasgow

Dal 10 al 14 aprile a Riccione si terranno gli Assoluti di nuoto di Riccione. Un appuntamento ormai abituale per il movimento natatorio italiano, chiamato ad esibirsi per ottenerei i pass di qualificazione agli Europei di Glasgow (3-9 agosto 2018), programmati ad agosto ed evento clou del 2018. I Campionati dunque varranno come selezione della squadra che prenderà parte alla rassegna continentale secondo i seguenti criteri imposti della Federazione Italiana Nuoto:

CRITERI QUALIFICAZIONE EUROPEI 2018 GLASGOW

Acquisiscono il diritto a essere selezionati per la manifestazione sulla base dei risultati ottenuti nel Campionato Italiano Assoluto:

1) i vincitori delle Finali A individuali;

2) gli atleti che siano autori nelle Finali A individuali di tempi pari o migliori di quelli della successiva tabella, fino a un massimo di tre nelle gare olimpiche diverse dai 100 e 200 stile libero e di due in quelle non olimpiche;

3) le staffette che conseguano i tempi-limite della tabella sottostante, considerando la somma dei tempi al via realizzati dai primi quattro atleti classificati nelle Finali A delle relative gare;

4) nelle gare con posti ancora liberi nuotatori delle categorie giovanili che abbiano realizzato prestazioni di rilevante valore tecnico durante la stagione.

LA TABELLA DEI TEMPI LIMITE PER LE GARE INDIVIDUALI

Si precisa, inoltre, nel caso di staffette a stile libero qualificate durante il Campionato Nazionale Assoluto, gli atleti che abbiano concorso alla loro qualificazione saranno considerati qualificati anche nominalmente. Una eventuale integrazione della squadra, per prestazioni di particolare rilievo tecnico, sarà valutata dal Consiglio Federale, su proposta discrezionale del Direttore Tecnico, tenendo conto delle graduatorie internazionali, dei tempi conseguiti durante i Giochi del Mediterraneo, il Trofeo Sette Colli e di eventuali prestazioni di eccezionale valore tecnico realizzate durante il Campionato Europeo Juniores. Verrà preso come riferimento, nel caso delle prove a squadre, questo riferimento.













