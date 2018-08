Nuoto, Europei 2018. Staffette miste da medaglia ma per l’oro serve un miracolo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI GIOVEDI’ 9 AGOSTO

Mai come in questa edizione degli Europei l’Italia è stata competitiva in tutte le specialità e in tutti gli stili, a tal punto da far ben sperare in chiave staffette miste sia maschile che femminile. La notizia buona è che, sia in campo maschile che femminile, l’Italia non ha il famoso “buco nero” che nelle scorse edizioni eliminava spesso il Bel Paese dalla zona medaglie, cioè la mancanza di un atleta competitivo in un determinato stile che non permetteva agli azzurri di giocarsela fino in fondo.

Quest’anno la Nazionale azzurra c’è in tutte le specialità e, a meno di cambi azzardati, se la giocherà per una medaglia in entrambe le gare. Tra gli uomini, però, sommando i tempi degli atleti in gara, pensare ad una vittoria azzurra è veramente difficile. La Russia, con Kolesnikov, Chupkov, Sadovnikov e Morozov sembra inavvicinabile anche se la Gran Bretagna può contare su un Peaty straordinario nel motore, in grado di infliggere quasi due secondi di gap a tutte le altre squadre nella frazione a rana. Sulla carta resta il terzo gradino del podio per l’Italia che dovrà respingere l’assalto di nazioni solide come ad esempio Germania, Ungheria e Francia per prendersi il posto sul podio, verosimilmente con Sabbioni, Scozzoli, Codia e Miressi, tutta gente da finale continentale.

In campo femminile il gap con la Russia è già meno importante. Zofkova, Castiglioni, Di Liddo o Bianchi e Pellegrini possono giocarsi la medaglia del metallo più importante, magari sperando in qualche controprestazione delle russe, che possono contare su Fesikova, Chimrova, Efimova e Kameneva, che è l’unica ad essere arrivata alle spalle delle nostre nelle gare individuali ma l’Italia deve mettersi alle spalle outsider di lusso come Francia e soprattutto Gran Bretagna.