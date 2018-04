Nuoto, Campionati Italiani 2018: martedì 10 aprile. Programma, orari e tv

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 23-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-23 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA

Finalmente si comincia! Prima giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2018 a Riccione e prime gare nella vasca romagnola che potranno regalarci tante soddisfazioni. Nell’esordio riccionese potremmo godere delle esibizioni, tra gli altri, di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri nei 400 stile libero, Simona Quadarella negli 800 stile libero, Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Luca Dotto nei 50 stile libero. Un day-1 decisamente niente male.

Nelle 8 vasche la curiosità su quel che potrà fare Detti è molta. Il livornese, fuori per infortunio negli Europei 2017, sta recuperando completamente dal problema alla spalla ed ha ripreso ad allenarsi con buona lena. Tuttavia non potrà essere al top della condizione. Lo stesso vale per Greg che non ha di certo nei 400 sl la sua distanza preferita ma sarà funzionale a rompere il ghiaccio.

Grande interesse poi per un’atleta che aspira a ripercorrere le orme dei Gemelli Diversi, ovvero la Quadarella, bronzo iridato nei 1500 stile libero a Budapest l’anno corso. L’atleta romana andrà a caccia del tempo qualificazione e vorrà testarsi in vista di quel che sarà a Glasgow (sede dei prossimi Europei dal 3 al 9 agosto).

Infine lo show dell’unica vasca dello stile libero maschile. Sarà schiuma bianca tra i califfi della velocità: Dotto, Orsi, Zazzeri e tanti altri si daranno battaglia e si spera che i riscontri siano all’altezza.

PROGRAMMAZIONE TV

Le batterie de mattino saranno trasmesse in diretta su RaiSport HD mentre le finali pomeridiane saranno in diretta streaming sul portale di RaiSport ed in differita in tv. OASport coprirà l’evento con le consuete DIRETTE LIVE sia delle heat che delle finali.

MARTEDI’ 10 APRILE

MATTINO: DALLE 10:00

Batterie 50m dorso M

Serie lenta 800m stile libero F

Batterie 400m stile libero M

Batterie 100m rana F

Batterie 200m farfalla M

Batterie 400m misti F

Batterie 50m stile libero M

POMERIGGIO: DALLE 17:30

Finali A/B/J 50m dorso M

Serie veloce 800m stile libero F

Finali A/B/J 400m stile libero M

Finali A/B/J 100m rana F

Finali A/B/J 200m farfallaM

Finali A/B/J 400m msiti F

Finali A/B/J 50m stile libero M

Serie 4×100 stile libero F













