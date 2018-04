Nuoto, Campionati Italiani 2018: Ilaria Cusinato scatenata sui 400m misti: terza italiana all-time, quarto tempo mondiale!

Ilaria Cusinato si è letteralmente scatenata ai Campionati Italiani 2018 di nuoto iniziati oggi a Riccione. L’azzurra, infatti, ha dominato i 400m misti siglando uno sbalorditivo 4:37.14: si tratta del terzo crono di tutti i tempi in Italia (meglio di lei solo Alessia Filippi in 4:34.34 e Stefania Pirozzi in 4:36.75), quarto tempo mondiale stagionale (al comando la nipponica Yui Ohashi con il super 4:30.82 firmato ai Campionati Nazionali).

La 18enne di Cittadella, già capace di conquistare la medaglia di bronzo sui 200m misti agli Europei in vasca corta dello scorso dicembre, conferma il suo eccellente percorso di crescita e fa ben sperare in vista del prossimo futuro. L’allieva di Stefano Morini ribadisce di essere uno dei migliori prospetti italiani in circolazione e proverà a dire la sua anche agli Europei di Glasgow a cui è già qualificata insieme a Carlotta Toni (4:39.27) e Alessia Polieri (4:40.84) che ha sconfitto oggi in vasca.