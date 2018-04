Nuoto, Andrea Vergani spaventoso: clamoroso 21.70 sui 50m, secondo italiano di tutti i tempi! Secondo crono mondiale

Andrea Vergani è stato letteralmente strepitoso ai Campionati Italiani 2018 di nuoto e ha confezionato un pazzesco 21.70 sui 50m stile libero. Nella gara regina, il 20enne lombardo si è superato e ha migliorato il proprio tempo di addirittura 42 centesimi rispetto allo scorso anno. Show incredibile che lo consegna di diritto alla storia italiana visto che il crono di oggi è il secondo di tutti i tempi nuotato da un atleta italiano, superiore di sei centesimi soltanto al primato di Marco Orsi (21.64).

Andrea Vergani ha siglato anche il secondo tempo mondiale stagionale: meglio di lui ha fatto soltanto il britannico Benjamin Proud ai recenti Giochi del Commonwealth (21.30). Ottimo viatico per questo giovane che a Riccione ha anche conquistato il pass per gli Europei di Glasgow dove potrà sicuramente dire la sua per un risultato di assoluto spessore. Oggi alle sue spalle sono finiti Luca Dotto (22:06) e Lorenzo Zazzeri (22.35).