Nuoto, Campionati Italiani 2018: il calendario degli Assoluti di Riccione. Programma, orari e tv

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 25-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-25 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA

Dal 10 al 14 aprile Riccone si animerà per l’ormai abituale appuntamento dei Campionati Italiani di nuoto. Una rassegna tricolore importante che qualificherà gli atleti agli Europei di Glasgow, programmati ad agosto, ed occasione di verifica importante per i nostri atleti più importanti che il biglietto per l’evento continentale già lo possiedono.

Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini e Gabriele Detti saranno sempre loro i protagonisti su tutti. Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero, reduce dall’esperienza australiana, vorrà testare la propria condizione nelle 30 vasche ed anche negli 800 sl dove lo attende il suo amico/rivale Detti, iridato a Budapest 2017. Il toscano, dopo il problema alla spalla, ha ripreso a pieno regime da alcune settimane e non potrà essere al 100%, tuttavia la sfida con Greg sarà entusiasmante ed una delle attrazioni della cinque giorni romagnola.

Parlando di attrazioni, non si può certo escludere la campionessa di Spinea. Per lei, questo, sarà un anno di “scarico” dopo le fatiche delle stagioni passate e lo straordinario oro nei 200 stile libero della Duna Arena dell’anno scorso. Per Federica è iniziata l’avventura nella velocità e vedremo quali saranno i suoi riscontri.

Curiosità poi sui giovani: per un Nicolò Martinenghia assente per alcune problematiche fisiche che però non mettono in pericolo la sua partecipazione eventuale agli Europei, c’è una Simona Quadarella motivatissima a centrare i tempi richiesti e dimostrare di essere in costante crescita. Lo stesso discorso riguarda la truppa dei nuovi “velocisti”. Guidati da Luca Dotto, il veterano del gruppo, Alessandro Miressi ed Ivano Vendrame saranno tra gli osservati speciali.

PROGRAMMAZIONE ORARI E TV

Batterie al mattino e finali il pomeriggio, trasmesse in streaming e in tv da RaiSport. Martedi 10 e mercoledì 11 diretta su RaiSport HD delle battere alle 10.00, diretta streaming e differita tv su RaiSport HD delle finali (inizio gare 17.30); giovedi 11, venerdì 12 e sabato 13 diretta alle 10.00 e 17.30 su RaiSport HD e in streaming. Gare che godranno della copertura anche di OASport attraverso le ormai canoniche DIRETTE LIVE sul posto a Riccione, oltre ad interviste ed approfondimenti costanti.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Credit La Presse