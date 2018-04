Nuoto, Campionati Italiani 2018: Gregorio Paltrinieri vince i suoi 1500 sl. Quarto tempo al mondo nel 2018 per il campione olimpico

14’50″35 per Gregorio Paltrinieri nella serie 1 dei 1500 stile libero degli Assoluti 2018 di nuoto a Riccione. Il campione del mondo, olimpico ed europeo di questa distanza ha confermato il titolo in Italia nei 1500 stile libero pur non sembrando brillantissimo.

Dopo un avvio scandito da un ritmo da 29″5 per vasca, Greg ha alzato i propri riferimenti dagli 800 metri in avanti. Un calo dettato da una condizione non al 100% che comunque non gli ha impedito di ottenere un tempo più che buono (14’50″35, quarto al mondo in questo 2018 davanti al suo grande rivale, l’ucraino Mykhailo Romanchuk).

Gli Europei di Glasgow (3-9 agosto) sono ancora distanti e ci sarà ancora molto da lavorare. Tornando alla cronaca, seconda piazza per Domenico Acerenza che in 15’00″63 stacca il biglietto continentale ripetendosi dopo la vittoria dei 400 sl mentre terzo tempo per il nuotatore in acque libere Mario Sanzullo (15’18″89).













Foto: Diego Gasperoni