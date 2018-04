Nuoto, Campionati Italiani 2018: batterie 11 aprile. Thomas Ceccon sorprende tutti nei 100 dorso, bene Fabio Scozzoli ed Ilaria Bianchi

Seconda giornata di batterie agli Assoluti di nuoto a Riccione 2018. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca nella mattinata romagnola.

50 dorso donne

Quando Federica Pellegrini gareggia non lo fa mai per caso. In acqua, quest’oggi, in uno stile per lei inconsueto (fino ad un certo punto), la veneta ha ottenuto il secondo tempo delle batterie in 28″53, nella graduatoria capeggiata da Silvia Scalia (28″24). Sarà una sfida interessante nel pomeriggio che coinvolgerà anche Margherita Panziera (28″79), a medaglia nei 200 dorso negli Europei 2017 in vasca corta a Copenhagen, Carlotta Zofkova, la classe 2002 Costanza Cocconcelli (28″91), Tania Quaglieri (29″03), Veronica Neri (29″06) ed Elena Gemo (29″10). Da segnalare il nono tempo della classe 2004 Erika Francesca Gaetani (29″16).

50 farfalla uomini

Poche sorprese nelle heat delle due vasche del delfino. 23″78 per Piero Codia, primatista della distanza, a precedere Daniele D’Angelo (23″86) e Matteo Rivolta (24″09). Questi i nomi favoriti per il successo finale ma attenzione ad Andrea Vergani, vittorioso ieri nei 50 stile libero, quarto stamane in 24″16. L’atleta lombardo, sulle ali dell’entusiasmo, potrebbe stupire. In finale avremo anche Raffaele Tavoletta (24″16), Simone Geni (24″17) e Nicola Piermaria Turrini (24″29).

100 farfalla donne

Si prevedeva un confronto tra Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo e già dalla mattina le due delfiniste nostrane hanno confermato ciò. Per l’emiliana, medaglia d’argento agli Europei 2017 in Danimarca (vasca corta), il crono di 58″03, con una bella progressione nell’ultima vasca da 30″97. Ilaria proverà nel pomeriggio ad infrangere la barriera dei 58″ dovendosi comunque guardare da una Di Liddo da 58″65 che, senza dubbio, nell’atto conclusivo non sarà da sottovalutare. In finale, oltre alle due citate, anche Claudia Tarzia (1’00″74), Alessia Polieri (1’00″92), Silvia Meschiari (1’01″04), Francesca Annis (1’01″26) e Karen Asprissi (1’01″48).

100 dorso uomini

Che Thomas Ceccon nelle heat mattutine! 54″43 per il classe 2001, migliorando il suo personale di 54″72 ed ottenendo la qualificazione agli Eurojunior di Helsinki 2018 (4-8 luglio). Una prestazione di grande livello per il talentuoso nuotatore della Leosport che ha messo la mano davanti al primatista italiano, grande favorito della vigilia, Simone Sabbioni (54″44). Per il romagnolo un passaggio abbastanza veloce nella prima vasca di 26″33, poi un ritorno “tranquillo”. Ne vedremo delle belle nell’atto conclusivo che vedrà, sui blocchetti di partenza, Christopher Ciccarese (54″85), Matteo Restivo (54″88), Luca Mencarini (54″97), Matteo Milli (55″17), Emanuel Turchi (55″39) e Niccolò Bonacchi (55″51).

200 rana donne

Dopo il secondo posto nei 400 misti, Francesca Fangio ha stampato stamane il miglior tempo in questa specialità di 2’28″52, dando seguito all’ottima prestazione di ieri. Alle sue spalle la sorprendente Letizia Memo che, con 2’30″08, si è qualificata alla rassegna continentale (junior) di Helsinki. Tra le migliori otto anche Martina Carraro (2’30″14), Anna Pirovano (2’31″14), Giulia De Ascentis (2’32″18), Natalia Foffi (2’32″82) e Lisa Angiolini (2’32″86). Tempi non certo entusiasmanti.

100 rana uomini

Poche sorprese nelle due vasche della rana. Fabio Scozzoli domina la scena fin dal mattino nuotando in maniera piuttosto brillante in 1’00″60 (passaggio ai 50 metri di 27″69). L’atleta di Lugo proverà nel pomeriggio ad abbattere il muro dei 60″ e mettere un sigillo importante in vista degli Europei di Glasgow (3-9 agosto). Insieme a Scozzoli, nella finale pomeridiana ci saranno anche Federico Poggio (1’01″53), Flavio Bizzarri (1’01″57), Zaccaria Casna (1’01″75), Moises Daniel Loschi (1’01″98), Edoardo Giorgetti (1’02″15) ed Alessandro Fusco (1’02″17) che, con questo crono, ha staccato il biglietto per Helsinki (Eurojunior).

200 stile libero donne

Di livello piuttosto basso le batterie su questa distanza. L’assenza della Pellegrini si sente decisamente… È stata, infatti, Margherita Panziera ad ottenere il miglior crono in 2’01″00. La dorsista, prestatasi anche allo stile libero, ha preceduto Erica Musso (2’01″02), Laura Letrari (2’01″35), Stefania Pirozzi (2’01″58), Anna Chiara Mascolo (2’01″69), Alice Mizzau (2’01″82) e Giorgia Romei (2’01″92). Questi i nomi delle finaliste e, da ciò, si può dedurre un contesto non così competitivo.













