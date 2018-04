Nuoto, Campionati Italiani 2018: Andrea Vergani, il velocista che non ti aspetti. Riccione conosce un nuovo sprinter

Pensi a 21″70 nei 50 stile libero uomini ai Campionati Italiani 2018 di nuoto e, non avendo visto la gara, ti aspetti Luca Dotto o un Marco Orsi, tornato in auge. No, il volto è nuovo, quello di un lombardo che si allena a Milano in una squadra piccola ma compatta (Can. Vittorino da Feltre). Il suo nome è Andrea Vergani, allenato da Gianluca Caspani, che a 20 anni realizza il sogno di un titolo nazionale totalmente inaspettato.

In zona mista è stupito dal proprio tempo. Già il 21″98 al mattino lo aveva fatto sorridere ma poi il miglioramento di quasi 3 decimi nell’unica vasca dello stile libero è qualcosa di difficilmente quantificabile. Sprizza gioia da tutti i pori il buon Andrea quasi non sapendo cosa dire. Ma lui oggi è il secondo atleta più veloce al mondo, nel 2018 al momento, è il secondo all time in Italia ed è qualificato agli Europei di Glasgow 2018. Riscontri che qualche mese fa sembravano inarrivabili ed ora si sono realizzati.

L’acqua bianca è il suo territorio di conquista ed i veterani Dotto, Orsi e l’astro nascente Zazzeri debbono inchinarsi. Riccione ha scoperto un nuovo sprinter dalla faccia pulita come il classe ’97. Un rinforzo utile anche in chiave 4×100 sl? Ce lo auguriamo tutti. Il ritiro di Filippo Magnini ha aperto una crepa non da poco nel quartetto e servono forze fresche.

Vergani potrebbe riconfermarsi anche nella gara regina, a livello individuale, ed allora i discorsi si potrebbero far seri. Nelle acque britanniche una nuova freccia nella faretra tricolore potrebbe prefigurarsi e di certo non ci dispiace. Tra i califfi della velocità un crono del genere, secondo solo allo strepitoso britannico Ben Proud, non sfigura ed i margini di miglioramento ci sono ancora. Attendiamo con ansia, i prossimi eventi.













Foto: Enrico Spada