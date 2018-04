Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino: l’ex Campione del Mondo testa le auto elettriche

Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche investitore e azionista di questa nuova serie automobilistica.

Queste le dichiarazioni che ha rilasciato stamattina in un video postato su Twitter: “Sono davvero entusiasta di tornare a guidare in pista, e di farlo con una Gen2. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Sarà un onore scendere in pista in Germania, nel mio paese, davanti alla mia gente”.













FOTOCATTAGNI