NBA 2018: James Harden trascina Houston, vincono ancora i Sixers di Marco Belinelli, LeBron James travolge i Raptors

Tante partite e classifiche che si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti.

Cleveland si è imposta 112-106 alla Quicken Loans Arena contro Toronto in un incontro in cui, manco a dirlo, LeBron James ha messo la sua firma. 27 punti 10 rimbalzi e 6 per il “Prescelto”, vera spina nel fianco della difesa dei Raptors, supportato da un grande Kevin Love da 18 punti e 15 rimbalzi e da un José Calderon da 19 punti 4 rimbalzi e 4 assist. Tra le fila dei leader della Eastern Conference, da sottolineare le due doppie doppie di Serge Ibaka (16-12-1) e di Jonas Valanciunas (17-10-1). Cavaliers che rafforzano la loro terza piazza ad Est per garantirsi un accoppiamento alla portata nei Playoff.

All’AmericanAirlines Arena vittoria 101-98 di Miami contro Atlanta con Goran Dragic (22-10-3) e Hassan Whiteside (18-12-0) a prendersi la scena con due prove di grande qualità. Una vittoria che fa comodo sicuramente alla formazione allenata da Erik Spoelstra in sesta piazza nella Eastern Conference mentre per gli Hawks il discorso post-season è già accantonato da tempo…Successo per l’onore piuttosto che con finalità particolari per Orlando al Madison Square Garden di New York contro i Knicks. 97-73 e grande prova dal punto di vista realizzativo per Mario Hezonja (19-6-1).

Bulls vittoriosi all’United Center contro gli Hornets 120-114. Nonostante la prestazione da urlo di Dwight Howard (23-17-3), Chicago si è imposta grazie ad un’eccellente prova di insieme nella quale Lauri Markkanen (24-7-1) e Sean Kilpatrick (21 punti e 3 assist) si sono messi particolarmente in evidenza. Ci si aspettava una reazione da parte di Houston, dopo il ko contro San Antonio, ed ecco il successo contro Washington (120-104) con James Harden a mettere il suo sigillo con 38 punti 10 rimbalzi e 9 assist. Per il “Barba” una prestazione eccezionale, l’ennesima, a trascinare tutta la compagine come la doppia doppia di Clint Capela (21 punti e 10 rimbalzi) conferma. Per la squadra allenata da Mike D’Antoni è la 63esima vittoria stagionale che suggella il primato in vetta alla Western Conference.

Successo importante per Milwaukee contro i Celtics, secondi nella Eastern Conference. Per i Bucks 106-102 al BMO Harris Bradley Center e Playoff che si avvicinano. Eccellente la partita disputata da Giannis Antetokounmpo (29-11-6) assistito da un altrettanto convincente Khris Middleton (20-8-9). E’ un duello ad alta quota ed alto score quello della Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City tra Kevin Durant e Russell Westbrook. Vincono i Warriors (111-107) con 34 e 10 punti e 4 assist di Durant e non basta lo spaziale Westbrook, da 44 punti 16 rimbalzi e 6 assist, a dare un senso diverso all’incontro. Per Golden State secondo posto ad Ovest messo in ghiaccio mentre per i Thunder ci sarà ancora da lottare.

Cadono i Trail Blazers contro i Dallas Mavericks (109-115) in una partita con poco da dire mentre vittoria importante per i Denver Nuggets (107-104) contro gli Indiana Pacers che consente alla squadra di Nikola Jokic (30-6-7) di nutrire ancora sogni “post-season”. E’ poi un Ricky Rubio straordinario quello del match tra Utah e Lakers. 117-110 per i Jazz alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City e per lo spagnolo 31 punti ed un risultato funzionale al traguardo “Playoff”.

A completamento di questa giornata di incontri, la vittoria dei Suns contro i Kings (97-94), l’undicesimo sigillo consecutivo dei Philadelphia Sixers di Marco Belinelli (17 punti, 2 rimbalzi ed 1 assist) contro i Nets (121-95) ed il successo 113-110 dei Los Angeles Clippers allo Staples Center contro San Antonio in un match molto combattuto, tirato fino in fondo. Grande partita, sul piano realizzativo, di Tobias Harris (31 punti, 9 rimbalzi e 3 assist) e strepitoso DeAndre Jordan sotto i tabelloni (17 rimbalzi) mentre, tra le fila degli Spurs, eccezionale LaMarcus Aldridge (35-9-1). L.A., senza Danilo Gallinari per un infortunio alla mano occorso al giocatore nostrano, resta in scia ai Nuggets per la corsa ai Playoff.

I risultati di martedì 3 aprile

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 106-112

Brooklyn Nets – Philadelphia Sixers 95-121

Atlanta Hawks – Miami Heat 98-101

Orlando Magic – New York Knicks 97-73

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 114-120

Washington Wizards – Houston Rockets 104-120

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 102-106

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 111-107

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 109-115

Indiana Pacers – Denver Nuggets 104-107

Los Angeles Lakers – Uthah Jazz 110-117

Sacramento Kings – Phoenix Suns 94-97

San Antonio Spurs – Los Angeles Clippers 110-113













