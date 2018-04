MotoGP, Valentino Rossi e il duello col fratello Luca Marini: possibile una sfida in pista? Il Dottore ci pensa…

Valentino Rossi e Luca Marini in pista insieme? Sembrava impossibile immaginarlo fino a qualche tempo fa ma l’immortalità sportiva del Dottore rende questa ipotesi non più così remota. Il nove volte Campione del Mondo, infatti, ha 39 anni contro i 20 dell’altro figlio di mamma Stefania Palma ma le strade dei due piloti potrebbero incrociarci.

Nella recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Valentino Rossi ha confessato: “Una volta dissi che avrei smesso quando avrei corso contro mio fratello. Sembrava assurdo ma ora non è così impossibile. Luca ha ancora tanto lavoro da fare“. Marini è sì un talento in erba e ha appena iniziato la sua terza stagione consecutiva (piena) in Moto2: il nono posto raccolto in Qatar può essere una base di partenza interessante ma lo Sky Racing Team VR46 (proprio la squadra guidata dal dottore) pretenderà giustamente qualcosa in più. L’obiettivo stagionale è quello di salire sul podio per la prima volta in carriera (il suo miglior risultato è un quarto posto a Brno nel 2017): sarebbe un traguardo importante, il miglior modo possibile per battere un colpo e farsi sentire, fare capire di essere sul pezzo e poter ambire a un ruolo importante nella classe regina.

Il centauro di Tavullia ha prolungato il suo contratto in Yamaha fino al 2020, correrà fino a 41 anni suonati con l’ossessione di vincere il decimo titolo iridato ed entrare sempre di più nella leggenda del motociclismo. Nulla vieta che Luca Marini esploda nel corso delle prossime due stagioni e si guadagni in pista il diritto di una promozione in MotoGP: uno scontro fratricida, nel vero senso della parola, sarebbe indubbiamente appassionante e avvincente, darebbe ulteriore pepe al campionato e si creerebbe una bella rivalità in casa sul finire della carriera di Valentino Rossi.













FOTOCATTAGNI