MotoGP, Marc Marquez indegno! Butta giù Valentino Rossi, prende tutti a sportellate. E’ un pericolo, serve punizione esemplare!

Il tentativo di chiedere scusa a Valentino Rossi al termine del Gran Premio di Argentina non può certo far rimediare nemmeno in parte la figuraccia odierna a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, infatti, ha disputato una gara allucinante, nella quale il “ride through” comminato in avvio per il problema in griglia gli ha fatto letteralmente andare il sangue agli occhi. Da quel momento in avanti ha corso come se non ci fosse un domani, mettendo in palio il tutto per tutto ad ogni curva e rischiando il contatto in tante, troppe, occasioni. Prima colpisce Aleix Espargaro rischiando di mandarlo a terra, quindi se la vede con diversi altri piloti portando il limite all’estremo, fino al patatrak con Valentino Rossi.

C’è poco da girarci attorno, l’incidente di oggi tra i due fuoriclasse passerà alla storia. Sia per i protagonisti, sia per come è avvenuto. Marc Marquez aveva un passo notevolmente superiore al “Dottore” e lo poteva superare senza alcuno sforzo qualche curva dopo. Lo sapevano entrambi. Invece lo spagnolo, come troppo spesso gli capita, spegne il cervello e si butta alla disperata. La speronata comminata a Rossi è stata davvero una pagina nera della storia del Motomondiale e della MotoGP, soprattutto dopo quanto accaduto tra i due in passato e, non dimenticando che valeva solamente la sesta posizione della seconda gara stagionale. Non c’era certo un titolo in palio.

Marquez, invece, ha staccato la spina e ha commesso un errore tanto grave quanto storico. Un campione del mondo come lui non può certo permettersi figuracce simili. Dovrebbe sapere gestire l’adrenalina e capire quando è il caso di rischiare o meno. La messe di fischi ricevuti dal pubblico di Termas de Rio Hondo è il sottofondo giusto per quanto combinato e, inoltre, andrà sommato ad una pesante punizione. Sia in termini di secondi o posizioni per questa gara sia con una penalità anche per il prossimo Gran Premio. Se la Federazione userà il guanto di velluto dopo quanto visto aprirà un precedente che potrebbe davvero rovinare il futuro della MotoGP. Quanto combinato dallo spagnolo non può passare in cavalleria. Soprattutto perchè non è la prima volta. Oggi Marc Marquez ha fatto vedere il lato sbagliato di sè. Siamo certi che il quattro volte campione del mondo della MotoGP saprà farsi perdonare nelle prossime uscite, ma quanto visto oggi in Argentina non dovrà accadere mai più. Quando si corre a 300kmh e si rischia la vita non ci si può permettere di correre lasciando il cervello sul comodino. Anche se ti chiami Marc Marquez.

