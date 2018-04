MotoGP, GP Argentina 2018: ordine d’arrivo, risultato e classifica. Cal Crutchlow vince, Marquez fa cadere Valentino Rossi, Dovizioso settimo

Cal Crutchlow ha vinto a sorpresa il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il pilota della Honda è riuscito ad avere la meglio al termine di una gara pazza battendo Johanna Zarco, Rins su Suzuki completa il podio. Marc Marquez è arrivato quinto sul traguardo al termine di una rimonta incredibile ma è stato penalizzato per la manovra scorretta operata su Valentino Rossi, caduto proprio per colpa sua e 19esimo al traguardo. Lo spagnolo scivola dunque in 18^ posizione. Andrea Dovizioso sesto al termine di una gara difficile.

GP ARGENTINA 2018: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA:

1. Crutchlow

2. Zarco

3. Rins

4. Miller

5. Vinales

6. Dovizioso

7. Rabat

8. Iannone

9. Syahrin

10. Petrucci

11. P. Espargaro

12. Redding

13. Nakagami

14. Morbidelli

15. Lorenzo

16. Bautista

17. Luthi

18. Marquez

19. Rossi

20. Abraham

21. Simeon

Rit. Smith

Rit. A. Espargaro

Rit. Pedrosa













(foto Valerio Origo)