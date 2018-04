MotoGP, GP Argentina 2018: Marc Marquez mette paura nelle prove libere 2. Andrea Dovizioso in crisi: è ultimo!

Un Marc Marquez straripante nella seconda sessione di prove libere di MotoGP nel GP d’Argentina a Termas de Rio Hondo. Il centauro spagnolo della Honda dapprima ha inanellato una serie di long run inavvicinabili per la concorrenza, poi ha montato le gomme da tempo, realizzando un crono stellare di 1’39″395. I distacchi parlano chiaro: se il britannico Cal Crutchlow (Honda Lcr) si è fermato a “soli” 0.404, il terzo classificato, lo spagnolo Tito Rabat (Reale Avintia Racing) accusa ben 951 millesimi di ritardo.

Proseguono i progressi della Suzuki. Andrea Iannone occupa una più che incoraggiante quarta piazza, appena davanti all’altra Honda dello spagnolo Daniel Pedrosa. Giornata tutto sommato discreta per la Yamaha: Maverick Vinales, in difficoltà al mattino, ha compiuto dei passi avanti significativi, concludendo in sesta piazza appena davanti al teammate Valentino Rossi. Il distacco superiore al secondo, tuttavia, non può che preoccupare la scuderia di Iwata, anche se il passo mostrato dal Dottore dovrebbe essere sufficiente per giocarsi il podio.

Venerdì nero per la Ducati. Che il circuito sud-americano fosse ostico era noto, tuttavia le difficoltà incontrate appaiono eccessive per un team che nutre ambizioni iridate. Jorge Lorenzo si trova in 17ma posizione a 1″9, Andrea Dovizioso addirittura ultimo a tre secondi e mezzo! Il forlivese non ha cercato con insistenza il tempo, tuttavia ha palesato evidenti problemi in fase di accelerazione, con la GP18 che tendeva a sollevare pericolosamente l’anteriore. Se domani dovesse piovere, sia Lorenzo sia Dovizioso (come d’altronde il francese Johann Zarco, 14°) sarebbero impossibilitati a migliorare le prestazioni cronometriche odierne e, dunque, obbligati a transitare dalla Q1 in qualifica. Il meteo, al tempo stesso, potrebbe dare una mano a Dovizioso in vista della gara, appiattendo in parte il gap che lo separa da Honda, Yamaha e Suzuki.













RISULTATI PROVE LIBERE 2 MOTOGP, GP ARGENTINA 2018

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.0 1’39.395

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.7 1’39.799 0.404 / 0.404

3 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 324.8 1’40.346 0.951 / 0.547

4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 316.8 1’40.455 1.060 / 0.109

5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.3 1’40.494 1.099 / 0.039

6 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 320.6 1’40.510 1.115 / 0.016

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 317.9 1’40.577 1.182 / 0.067

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.0 1’40.592 1.197 / 0.015

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 320.5 1’40.766 1.371 / 0.174

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.0 1’40.800 1.405 / 0.034

11 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.2 1’40.839 1.444 / 0.039

12 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 316.9 1’40.842 1.447 / 0.003

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.3 1’40.863 1.468 / 0.021

14 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.4 1’40.974 1.579 / 0.111

15 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 318.0 1’41.198 1.803 / 0.224

16 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.6 1’41.257 1.862 / 0.059

17 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 323.5 1’41.334 1.939 / 0.077

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 314.4 1’41.357 1.962 / 0.023

19 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 322.6 1’41.784 2.389 / 0.427

20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 313.8 1’41.832 2.437 / 0.048

21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.5 1’41.867 2.472 / 0.035

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 314.4 1’41.898 2.503 / 0.031

23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 320.3 1’42.242 2.847 / 0.344

24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.4 1’42.973 3.578 / 0.731

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Di Cola