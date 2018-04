MotoGP, GP Argentina 2018: Jorge Lorenzo, è già ultima spiaggia? Il Mondiale rischia di sfuggire via. E il confronto con Dovizioso…

Parlare di ultima spiaggia, dopo appena una gara, potrebbe sembrare ardito, quasi provocatorio, ma forse per Jorge Lorenzo non è così. Lo spagnolo, uscito di scena nel primo round del Mondiale 2018 di MotoGP, per un problema tecnico sulla sua Ducati a Losail (Qatar), è già ad un bivio ed il prossimo appuntamento in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, potrebbe essere decisivo.

E’ nervoso Jorge, non percepisce forse grande vicinanza da parte della squadra, presa dal rinnovo contrattuale di Andrea Dovizioso, diventato inaspettatamente il riferimento. Un aspetto non certo piacevole per il 5 volte campione del mondo, ingaggiato a peso d’oro dalla Yamaha per riportare l’iride sotto l’insegna di Borgo Panigale. I risultati, però, al momento sono stati al di sotto delle aspettative, specie nei confronti del compagno, uscito vittorioso all’esordio di questo campionato e reduce da una stagione eccezionale.

Una scintilla che, al momento, non è ancora scoccata tra il maiorchino e la Rossa. E pensare che nel corso dei test a Sepang, con il n.99 a suonare la carica, il pacchetto italo-spagnolo sembrava finalmente funzionare. Dalle prove in Thailandia, però, Lorenzo si è un po’ perso, cercando anche dei confronti diretti con la moto del 2017. E mentre Dovizioso era lì a segnare tempi interessanti, lui consultava i dati cercando di cavarne un ragno del buco.

Soluzioni ancora non trovate, invece, e secondo appuntamento da cui ci si aspetta qualcosa di diverso. Non certo impresa facile, su un tracciato che non è mai stato troppo favorevole alla Ducati ed all’iberico (terzo solo nel 2014 e con due cadute negli ultimi due anni). Sarà un impresa? Sembrerebbe proprio di sì ma il tempo dell’attesa non è infinito anzi… L’ombra di Danilo Petrucci si fa sempre più incombente.













Foto: Valerio Origo