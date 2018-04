MotoGP, GP Argentina 2018 – Johann Zarco: “Un peccato l’ottavo posto in Qatar. Qui la pista mi piace ed ho già vinto”

Johann Zarco sarà anche in Argentina, sede del secondo GP del Motomondiale, uno dei piloti maggiormente sotto la lente di ingrandimento. In Qatar, però, dopo aver firmato la pole, il francese ha chiuso la prima gara soltanto all’ottavo posto. “Sono stato felice di essere stato davanti per diversi giri“, ha dichiarato in conferenza stampa.

“A inizio gara non ero sicuro perché durante tutto il weekend avevo provato poco con il pieno, ma abbiamo cambiato alcune cose nel warm-up e abbiamo trovato un compromesso migliore. La strategia è stata quella che seguo oramai da tempo: se riesco a stare davanti all’inizio mi piace farlo, è anche più sicuro perché se mi attaccano sono comunque tra i primi. È un peccato l’ottavo posto finale perché alla fine ho dovuto lottare con l’anteriore, soprattutto la parte destra. Dipende da stile di guida o dalla gomma? Qui ne sapremo di più“.

Un tracciato che in ogni caso porta bene a Zarco. “La pista mi piace. Dalla prima volta che siamo venuti ma anche negli anni dopo, ho vinto nel 2015 e nel 2016. È facile da capire, ha molte curve veloci, che mi piacciono. Ora ho più esperienza e spero di azzeccare la scelta delle gomme“.

Una battuta, infine, sull’argomento doping, questione sollevata in settimana da Cal Crutchlow. “Con le moto entrano molte variabili ed è difficile sapere se via sia o meno doping e se possa favorire alcuni piloti piuttosto che altri. Noi pensiamo prima a queste variabili che al doping. Io credo che più controlli aiutano ma penso che i casi siano pochi, perché non penso che il doping possa aiutare il singolo pilota“.













Foto: Valerio Origo