MotoGP, GP Americhe 2018: risultato e griglia di partenza qualifiche. Marc Marquez da record, 5° Valentino Rossi. Arranca Dovizioso

Marc Marquez (Honda) scrive una pagina di storia del motociclismo, diventando il primo pilota di sempre ad ottenere la pole-position per sei volte di fila sulla stessa pista. E’ accaduto nel GP delle Americhe ad Austin, dove il campione del mondo della MotoGP è apparso ancora una volta una spanna sopra tutti gli avversari.

Il rendimento della Honda appare senz’altro eccellente: una moto potente e ben equilibrata. Tuttavia, su questo circuito, è proprio Marquez ad avere qualcosa in più, riuscendo a dipingere traiettorie impensabili per il resto del mondo. Con il crono di 2’03″658, il catalano ha rifilato ben 406 millesimi al connazionale Maverick Vinales (Yamaha). Anche oggi, però, Marquez è finito sotto i riflettori per una scorrettezza. L’iberico, infatti, mentre stava effettuando il proprio giro di lancio, non ha lasciato passare Vinales, di fatto danneggiandolo mentre stava cercando di realizzare un tempo importante. Una manovra che è finita sotto investigazione e su cui è atteso un pronunciamento da parte della Direzione Gara.

La prima fila è stata completata da un eccezionale Andrea Iannone. L’abruzzese ha cambiato marcia in questo fine settimana, proprio nel momento in cui si intensificano le voci di un suo possibile addio alla Suzuki. Il terzo posto a 0.551 dalla vetta rappresenta una risposta importante.

Quarta piazza per quello che ormai non può più considerarsi una sorpresa: Johann Zarco (Yamaha Tech3). Il francese deve rammaricarsi per aver concluso ad appena un millesimo da Iannone.

Quinto posto con rimpianti per Valentino Rossi (Yamaha). Il Dottore, molto veloce e consistente per tutto il fine settimana, non è riuscito a realizzare il giro perfetto, mancando la prima fila per appena 2 centesimi. Il passo gara mostrato nelle prove libere lo pone tuttavia come un naturale pretendente al podio, forse l’unico in grado di provare ad impensierire Marquez.

Giornata di gerarchie ribaltate in Ducati. Jorge Lorenzo ha concluso in sesta piazza, precedendo il leader del Mondiale Cal Crutchlow (Honda LCR). Solo ottavo Andrea Dovizioso, che proprio non riesce a trovare il giusto feeling con il circuito texano: domani il forlivese dovrà provare a limitare i danni, ma anche una top5 appare un traguardo complesso.

RISULTATO E CLASSIFICA QUALIFICHE GP AMERICHE MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.9 2’03.658

2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.4 2’04.064 0.406 / 0.406

3 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 328.3 2’04.209 0.551 / 0.145

4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.3 2’04.210 0.552 / 0.001

5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 2’04.229 0.571 / 0.019

6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 338.0 2’04.294 0.636 / 0.065

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 340.4 2’04.456 0.798 / 0.162

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.0 2’04.865 1.207 / 0.409

9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.1 2’04.963 1.305 / 0.098

10 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 336.9 2’05.058 1.400 / 0.095

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.6 2’05.260 1.602 / 0.202

12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.6 2’05.829 2.171 / 0.569













