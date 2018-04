MotoGP, GP Americhe 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana ad Austin

Nel prossimo weekend (20-22 aprile), il grande Circus del Motomondiale tornerà protagonista ad Austin (Usa) per il terzo appuntamento iridato della stagione.

In MotoGP, a tenere banco è il comportamento in pista di Marc Marquez. Il Cabronçito, reo di tante scorrettezze nello scorso GP d’Argentina, è finito nell’occhio del ciclone anche perché, tra le sue vittime, c’è stato Valentino Rossi. “Dottore” che, davanti ai microfoni, ha criticato aspramente la condotta del rivale, ritenendolo pericoloso. Dati alla mano, lo spagnolo ha la possibilità di rifarsi in uno dei suoi feudi. In Texas il n.93 ha sempre vinto e vuol rimettersi in carreggiata. Al momento, in vetta alla graduatoria iridata, anche se pochi lo sanno, c’è Cal Crutchlow, trionfante in Argentina, a precedere un Andrea Dovizioso “miracolato” a Termas de Rio Hondo. Il suo piazzamento, dopo la penalità comminata al campione del mondo in carica, ha regalato punti importanti per il campionato.Vorrà riscattarsi lo stesso Rossi, finito per le terre dopo l’entrata senza senso di Marc.

Tanti gli spunti, dunque, tutti da vivere in diretta televisiva su Sky Sport, in streaming su Sky Go ed in CHIARO di TV8 delle qualifiche e della gara. OASport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali fin dalle prove libere.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Venerdì 20 aprile

ore 16.00-16.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

ore 16.55-17.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

ore 17.55-18.40, Moto 2, Prove libere 1, diretta

ore 20.10-20.50, Moto 3, Prove libere 2, diretta

ore 21.05-21.50, Moto GP, Prove libere 2, diretta

ore 22.05-22.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 21 aprile

ore 16.00-16.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 16.55-17.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 17.55-18.40, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 19.35-20.15, Moto 3, Qualifiche, diretta

ore 20.30-21.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 21.10-21.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 21.35-21.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 22.05-22.50, Moto 2, Qualifiche, diretta

Domenica 22 aprile

ore 15.40-16.00, Moto 3, Warm Up, diretta

ore 16.10-16.30, Moto 2, Warm Up, diretta

ore 16.40-17.00, Moto GP, Warm Up, diretta

ore 18.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 19.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 21.00, Moto GP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 21 aprile

ore 19.35-20.15, Moto 3, Qualifiche, diretta

ore 20.30-21.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 21.10-21.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 21.35-21.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 22.05-22.50, Moto 2, Qualifiche, diretta

Domenica 22 aprile

ore 18.00, Moto 3, Gara, diretta

ore 19.20, Moto 2, Gara, diretta

ore 21.00, Moto GP, Gara, diretta













