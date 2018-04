MotoGP, GP Americhe 2018: Jorge Lorenzo sempre più sotto esame in casa Ducati. C’è aria di addio…

In Texas (Stati Uniti) il Circus del Motomondiale è pronto a tornare in scena su uno dei tracciati più spettacolari in calendario. Siamo al terzo round stagionale e nella classe regina c’è già chi un po’ sotto esame si sente. Ci riferiamo a Jorge Lorenzo. Il maiorchino, cinque volte campione del mondo, non è stato certo autore di un inizio d’annata da incorniciare: il ritiro in Qatar (per problematiche ai freni) ed il 15° posto in Argentina non erano i risultati che avrebbe desiderato.

C’è un clima decisamente teso nel Team Ducati. Nel corso del weekend argentino di Termas de Rio Hondo, Jorge si è lasciato un po’ andare in un’intervista concessa alla tv spagnola Movistar circa il rapporto con il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso: “Durante tutta la mia carriera Andrea Dovizioso ha sempre cercato di minare il mio morale e continua a farlo come compagno di squadra, non è qualcosa di nuovo. Però è un ragazzo tranquillo e abbiamo un rapporto cordiale: va bene così, perché veniamo qui per vincere e l’amicizia va riservata per altri posti, non al paddock“, le parole dell’iberico che lasciano poco spazio alle interpretazioni.

Del resto, i due alfieri della Rossa stanno vivendo due momenti diametralmente opposti: il forlivese, vittorioso all’esordio a Losail, è secondo in campionato alle spalle di Crutchlow, guadagnando punti importanti nei confronti di rivali agguerriti come Marc Marquez e Valentino Rossi; lo spagnolo ha racimolato un solo punto nei primi due round ed è ancora in cerca del feeling migliore con la GP18.

Il weekend di Austin, dunque, potrebbe avere i connotati dell’ultima spiaggia e, trattandosi di una pista non favorevole alla Ducati (sulla carta), non sarà facile riscattarsi. Un’atmosfera poco tranquilla anche per le ipotesi di ridimensionamento, dal punto di vista dell’ingaggio, di Lorenzo che sembrerebbe essere tentato da altre squadre. Si è parlato infatti di un possibile interessamento della Suzuki. Staremo a vedere…













Foto: Valerio Origo