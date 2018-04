MotoGP, GP Americhe 2018: gara. Orario d’inizio e come seguirla in tv. Il programma completo

Oggi domenica 22 aprile si corre il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Ad Austin andrà in scena una gara assolutamente pirotecnica e spettacolare, la battaglia tra i piloti si infiammerà e ne vedremo delle bella: la serata italiana ci regalerà un evento avvincente e appassionante con tantissime sorprese possibili e annunciante.

Marc Marquez è il grande favorito della vigilia, ha sempre vinto sul circuito del Texas e sempre essere il più veloce di tutto. Il Campione del Mondo scatterà però in quarta posizione a causa di una penalizzazione e sarà subito marcato da Valentino Rossi che vuole prontamente rispondere dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo: il Dottore vuole subito sistemare i conti col Cabronçito, ci sarà davvero da divertirsi. Maverick Vinales scatterà dunque dalla pole position, la Yamaha ha dimostrato di stare bene e lo spagnolo potrebbe fare la voce grossa mentre Andrea Iannone su Suzuki può essere la grande sorpresa di giornata. Andrea Dovizioso è soltanto ottavo e con la sua Ducati è chiamato a una gara difensiva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP delle Americhe 2018, terza prova del Motomondiale. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su TV8 e su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 22 APRILE:

15.40-16.00 Moto3 – Warm up

16.10-16.30 Moto2 – Warm up

16.40-17.00 MotoGP – Warm up

18.00 Moto3 – Gara

19.20 Moto2 – Gara

21.00 MotoGP – Gara

GP AMERICHE 2018: COME GUARDARE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING. PALINSESTO REPLICHE

Le gare saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Le gare e anche tutti i warm up saranno visibili in diretta tv su Sky Sport MotoGP per tutti gli abbonati.

Disponibile la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OASport.

La gara della MotoGP sarà trasmessa in replica su Sky Go alle ore 23.15 e nel rullo notturno insieme alle sintesi delle classi inferiori.













