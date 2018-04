MotoGP: Ducati-Dovizioso, l’accordo è vicino. La firma è attesa a Jerez mentre Jorge Lorenzo…

Il GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, è alle porte ed Andrea Dovizioso, reduce dal successo all’esordio a Losail (Qatar), vuole confermarsi.

Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, i precedenti non sono certo da incorniciare con due uscite di scena, non per cause proprie (steso da Andrea Iannone ed Aleix Espargaro), negli ultimi due anni. Tuttavia per il “Dovi” c’è anche un accordo contrattuale da trovare con Ducati. I top rider hanno già rinnovato ed ora tocca a lui, o meglio, tocca alla Casa di Borgo Panigale.

Ebbene sì, perché la scuderia italiana, risultati alla mano, deve tener conto di quanto ha fatto il forlivese negli ultimi tempi: il 2° posto nel campionato dell’anno scorso (6 vittorie) e i 25 punti in Qatar sono validi argomenti per un aumento sostanzioso dell’ingaggio. Difatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, dal milione e mezzo annuo percepito, si dovrebbe salire ai 5-6. Cifre ben più importanti ma commisurate a quanto ottenuto dal centauro italiano. La firma è attesa a Jerez (Spagna), il 6 maggio.

In questo senso, la posizione di Jorge Lorenzo non è delle migliori. Lui, scelto per riportare l’iride a suon di quattrini (12.5 milioni annui), deve guardare al teammate ed anche al portafoglio perché le sue quotazioni sono in discesa e non può avanzare alcuna pretesa. E’ nervoso Jorge, sa di dover recuperare terreno e l’ombra di Danilo Petrucci (attuale pilota della Rossa del Team Pramac) è sempre più ingombrante. Staremo a vedere…













Foto: Lorenzo Di Cola