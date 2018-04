F1, Daniel Ricciardo sul suo futuro: “Forse cambierò squadra. Voglio guardare al mercato nel modo giusto”

Non ci sono dubbi che Daniel Ricciardo, pilota della Red Bull, sia tra i piloti più ambiti del mercato piloti in Formula Uno. In scadenza con il Team Red Bull, l’australiano, quarto nel primo GP del 2018, sta facendo delle valutazioni, prima di prendere delle decisioni, conscio del fatto che anche i finlandesi Kimi Raikkonen (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) sono nella sua stessa situazione.

“E’ la prima volta che potrei avere più di un’opzione e per me è eccitante e grandioso. Voglio però guardare al mercato nel modo giusto“, ha sottolineato l’australiano, intervistato da motorsport.com.

“Non voglio mancare di rispetto a nessuno. Forse mi sposterò, ma non voglio farlo e puntare il dito addosso alla mia squadra attuale. Qualunque cosa faccia, la Red Bull mi ha dato tantissimo, dunque sarebbe sbagliato parlare male dei ragazzi con cui sto lavorando. Non lo farò in alcun caso. Credo sia solo una cosa che riguarda me. Farò le mie scelte, ci penserò, ma farò di tutto perché rimanga rispetto tra noi“, ha aggiunto Daniel con parole che sanno un po’ d’addio.













