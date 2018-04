MotoGP, Claudio Domenicali: “Andrea Dovizioso è forte, conosce la Ducati: vogliamo continuare con lui. Diamo tempo a Jorge Lorenzo”

Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha rilasciato un’intervista a Marca dilungandosi sui temi più caldi: “Questo è un buon momento per tutta l’azienda. Il lavoro di tutte le persone a Borgo Panigale sta dando i suoi frutti. Il nostro è un marchio che ha un sacco di passione. Siamo soltanto all’inizio della stagione, i Mondiali MotoGP e Superbike sono appena cominciati e c’è ancora tanto lavoro da fare“.

Domenicali ha elogiato Andrea Dovizioso, vicecampione del mondo e vincitore del GP del Qatar: “Dopo sei anni conosce la sua moto, i punti di forza e di debolezza. Sfrutta al meglio accelerazione e velocità. Si sente forte, è calmo, si sente bene con il suo mezzo e per questo motivo è difficile batterlo: è consapevole di quello che può e non può fare. La nostra intenzione è quella di continuare il rapporto con lui“.

Il numero 1 della Rossa ha spiegato a che punto è il rinnovo di contratto: “Andrea è diventato un pilota molto importante per la Ducati, lui stesso si chiama DesmoDovi. Ci sono molti elementi per continuare a lavorare, ancora per molto tempo: questo è addirittura il sesto anno insieme. Noi e lui siamo intenzionati a proseguire ma nessuno gli sta mettendo fretta. Sicuramente troveremo una buona soluzione per continuare a correre con lui nei prossimi anni”.

Jorge lorenzo sta invece avendo delle difficoltà ma Domenicali spiega: “Vogliamo vedere come vanno le prossime gare. Il nostro obiettivo è quello di continuare con Dovizioso e con Lorenzo. Hanno incominciato un lavoro e non vogliamo lasciarlo a metà strada. Vogliamo lasciare a Jorge un po’ di tempo per trovare il giusto equilibrio“. Il giornalista di Marca deduce che una parte del salario di Lorenzo potrebbe confluire nella busta paga di Dovizioso ma staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi.













(foto profilo Twitter Ducati)