Lotta, Victory Cup 2018: Laura Godino e Rebecca De Leo sul podio! Quinto posto per Simone Piroddu e Antonino Giuffrida

Due podi per l’Italia nell’ultima giornata della Victory Cup 2018, torneo destinato ai cadetti, che ha avuto luogo a Gebze, in Turchia. Laura Godino e Rebecca De Leo hanno conquistato il terzo posto nella competizione, rinvigorendo le sorti della spedizione azzurra in terra turca e mettendo in bacheca due podi di grande prestigio per dare linfa ad una carriera di assoluto livello in prospettiva futura.

Laura Godino è salita sul terzo gradino del podio battendo 9-8 la turca Ozge Findikci, beniamina del pubblico, nella finalina della categoria -61 kg, mentre Rebecca De Leo si è imposta nella finale terzo posto della categoria -53 kg contro la bulgara Petya Libcheva, bissando il podio della sua compagna.

Simone Piroddu, intanto, ha sfiorato il terzo sigillo azzurro, perdendo la finale terzo posto nello stile libero, categoria -60 kg, contro il russo Aleksandr Baltuev. Stessa sorte per Antonino Giuffrida, che nella categoria -92 kg della lotta greco-romana ha chiuso al quinto posto perdendo la sfida contro l’azero Velier Lacin.













Foto: Fijlkam