LIVE Lazio-Roma derby in DIRETTA: 0-0, giallorossi fermati dai pali. Pari all’Olimpico

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Roma, derby della capitale valido per la 32^ giornata di Serie A. Posticipo da urlo che vale tre punti pesantissimi in ottica Champions League: le due squadre sono appaiate al terzo posto insieme all’inter, vincere oggi sarebbe determinante per sognare l’accesso alla prossima edizione della massima competizione continentale.

La stracittadina è la partita dell’anno per tutti i tifosi, tutti vogliono vincere contro gli odiati cugini. Ci sarà da divertirsi, sarà una partita spettacolare ed intensa: i giallorossi sono reduci dall’impresa contro il Barcellona mentre i biancocelesti sono stati clamorosamente eliminati in Europa League. Oggi ci sarà da divertirsi, la super sfida dell’Olimpico regalerà grandi emozioni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Lazio-Roma, derby della capitale valido per la 32^ giornata di Serie A: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.













Grazie a tutti per averci seguito.

FINISCE QUI. LAZIO-ROMA 0-0.

90+1′ Dzeko dalla lunga distanza, pallone a fuori di pochissimo.

90+1′ TRAVERSAAAAAAAAA! Ancora Dzeko, ancora di testa. Pazzesco. Roma all’arrembaggio.

90′ Strakoshaaaaaaaa! Miracolo su Dzeko, colpo di testa bellissimo ma il portiere si inventa una magia.

89′ Il derby si invola stancamente verso la fine salvo lampi improvvisi.

86′ La Roma prova a sfruttare la superiorità numerica ma non è convinta, la Lazio si difende col cuore.

83′ Marusiiiiiiiiiiiiic! VICINISSIMO AL GOL! Milinkovic-Savic la mette in mette, un rimpallo porta il pallone nel cuore dell’area sui piedi di Marusic che calcia a botta sicura ma viene deviato.

82′ Fuori anche Immobile, spazio a Bastos. Ultimo cambio per la Lazio.

82′ Esce Bruno Peres, entra El Shaarawy.

81′ La punizione di Kolarov è alta. La Roma avrà dieci minuti in superiorità numerica.

79′ CARTELLINO ROSSO PER RADU! Doppio giallo, ha commesso fallo su Under che stava andando in area per intercettare il lancio di Strootman. Lazio in dieci.

76′ Bel tiro a incrociare di Luis Alberto, pallone a lato di poco.

75′ Contatto dubbio tra Juan Jesus e Immobile ma l’arbitro non fischia.

73′ Esce un dolorante Manolas, entra Florenzi.

71′ Succede poco in campo, la Rom cerca di difendersi.

68′ La partita è molto nervosa, le due squadre hanno paura di scoprirsi.

65′ Milinkovic-Savic si inventa un scucchiaiata per Immobile in area, Ciro calcia direttamente ma il pallone finisce a rete. La Roma non riesce più ad attaccare.

63′ Accenno di rissa nell’area della Roma, Immobile si lamenta per un fallo di Fazio.

59′ Esce Lulic, entra Lukaku. Era un doppio cambio di Simone Inzaghi.

59′ Fuori Anderson, entra Luis Alberto. Primo cambio per la Lazio.

57′ Lulic troppo lezioso, aveva tanto spazio davanti a sé ma si fa rubare palla al limite dell’area, non serve Anderson. Roma in ripartenza, Dzeko calcia alto.

55′ Prima sostituzione per la Roma. Esce Schick, entra Under.

53′ Lo schema non cambia, sono i biancocelesti a crederci un po’ di più in questo frangente anche se non è facile trovare spazio nella trequarti giallorossa.

51′ La Roma è troppo rintanata. La Lazio preme con più convinzione.

49′ Anderson pazzesco sulla fascia ma gli manca l’ultimo passaggio.

47′ Avvio della Lazio, Roma un po’ in affanno.

INIZIA IL SECONDO TEMPO.

FINISCE IL PRIMO TEMPO. LAZIO-ROMA 0-0.

Non c’è recupero.

44′ Alisson a vuoto su un calcio d’angolo, De Vrij non riesce a toccarla.

41′ La Lazio cerca di alleggerire la pressione.

39′ Cartellino giallo per Radu, fallo su Schick che si stava involando sulla fascia.

38′ Cross di Kolarov dalla sinistra ma non trova la deviazione dei compagni!

37′ PALOOOOOOO! BRUNO PERES colpisce il legno in diagonale! Giocata stellare di Nainggolan sulla trequarti, trova il compagno di squadra che tira benissimo ma è sfortunato.

35′ Immobile riesce ad arrivare in fondo, sbaglia però il cross rasoterra.

32′ Ora la Lazio prova ad aggredire.

31′ Cartellino giallo per Juan Jesus, fallo su Parolo a centrocampo, lo aveva saltato.

28′ Paolo aggancia male un bel pallone in area, poteva tramutarsi in una ghiotta occasione.

25′ Immobile ancora in fuorigioco! Difesa della Roma impressionante, linea superlativa.

23′ Roma in costante possesso palla, i biancocelesti stanno giocando costantemente dietro la linea della palla.

20′ I giallorossi alzano il baricentro, i biancocelesti si difendono a denti stretti. Partita tatticamente molto bloccata.

18′ Roma più aggressiva in questo frangente ma la Lazio si sta chiudendo molto bene.

15′ Dzeko cerca la progressione ma Luis Felipe lo ferma in area con un grande intervento.

12′ Kolarov cerca la porta direttamente da punizione, deviato in angolo. Sugli sviluppi non succede nulla di interessante.

11′ Ammonito Lucas Leiva. Dzeko aveva intercettato un suo passaggio errato, ha cercato di andare via nel centro della trequarti, l’avversario lo ha abbattuto.

9′ Punizione di De Rossi dalla trequarti, cerca di metterla in mezzo ma il pallone non trova nessun compagno.

7′ La Lazio ha iniziato molto meglio, bravo Immobile in mezzo a tre avversari in area, palla a Parolo che tira fortissimo di poco alto sopra la traversa.

6′ Alisson rischia il pasticcio in difesa giocando con i piedi, ha dribblato Felipe Anderson in piena area, poi palla a Fazio che però sbaglia, Immobile cerca di approfittarne ma viene fischiato fuorigioco.

5′ Squadre molte corte in questo avvio, l’intensità non manca.

3′ Anderson cerca di andare via sulla destra, Juan Jesus fa buona guardia e l’avversario svirgola il cross.

2′ Palla filtrante per Marusic che però viene pescato in fuorigioco.

1′ La Roma inizia a manovrare, la Lazio aspetta. Le due squadre punteranno molto a coprirsi.

20.46 INIZIA LA PARTITA! Primo possesso per la Roma.

20.44 Suona l’inno della Serie A.

20.42 Le squadre sono pronte per scendere in campo.

20.40 Stadio Olimpico gremito. Coreografie magnifiche.

20.30 Quindici minuti all’inizio della partita.

20.20 La Roma è reduce dalla pazzesca rimonta contro il Barcellona, la Lazio dalla batosta di Salisburgo.

20.15 All’andata si impose la Roma per 2-1.

20.12 Le due squadre sono appaiate al terzo posto insieme all’Inter, sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

20.10 Alle 20.45 l’attesissimo derby tra Lazio e Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Immobile.

Roma (3-5-2): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Nainggolan, De Rossi, Strootman, Kolarov; Dzeko, Schick.