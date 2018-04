LIVE Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2018: gara seniores in DIRETTA. Vince Emma Malabuyo, Italia tra errori e difficoltà

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di ginnastica artistica, gara riservata alle seniores. Ci aspetta un caldissimo pomeriggio al PalaArrex, si accenderà la sfida tra le migliori Nazioni della Polvere di Magnesio in quello che sembra un vero e proprio Mondiale in laguna. L’Italia guidata da Lara Mori, affiancata da Giada Grisetti, Desiree Carofiglio e Martina Basile, affronterà gli USA di Ragan Smith, la Russia di Angelina Melnikova, il Brasile di Flavia Saraiva, la quotata Cina ma saranno presenti anche ginnaste di Canada, Francia, Germania.

Elisa Meneghini non sarà della partita, non ha risposto alla convocazione generando anche qualche malcontento da parte del DT Enrico Casella e mettendo in difficoltà la squadra. Grande ritorno di Carlotta Ferlito che dopo quasi due anni torna su una pedana internazionale, gareggerà da individualista e la potremo ammirare alla trave. Si preannuncia una gara davvero avvincente e appassionante, una Classicissima davvero imperdibile.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2018 di ginnastica artistica, gara riservata alle seniores: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Grazie a tutti per averci seguito.

19.46 Classifica a squadre (in attesa di omologazione): Brasile 208.433, Italia 204.932, Romania 196.334, Russia 194.734, Cina 188.115.

19.42 Aspettiamo il risultato della gara a squadre.

19.40 Emma Malabuyo ha vinto il Trofeo Città di Jesolo con 55.868, battuta l’altra statunitense Ragan Smith (55.166), terza la russa Anastasia Iliankova (54.567), quarta la russa Angelina Melnikova co 54.250, quinta la brasiliana Jade Barbosa con 53.766, settima Flavia Saraiva.Martina Basile decima (52.034) è la migliore italiana, Lara Mori 13esima (51.899), Desiree Carofiglio 17esima (50.766), Sara Berardinelli 19esima (50.333), Giada Grisetti 21esima (50.233).

19.37 FINITA LA GARA. Aspettiamo la classifica finale.

19.32 Per Melnikova 12.800 alla trave.

19.29 Intanto il 14.033 di Desiree Carofiglio, l’Italia prova a risalire la china.

19.28 Angelina Melnikova alla trave, qui lo spettacolo non dovrebbe mancare. Ci avviciniamo alla fine della gara.

19.26 Gida Grisetti 13.467 al volteggio.

19.22 Lara Mori 13.600 con un avvitamento e Martina Basile 13.900 al volteggio. Ora tocca a Giada Grisetti.

19.20 Martina Basile con un avvitamento e mezzo, passo in avanti.

19.17 Bel 14.267 di Malabuyo alla trave.

19.16 Siamo a metà dell’ultima rotazione. E’ diventata una gara fiume…

19.13 Cereghetti picchia il viso a terra sul doppio carpio. Una bella botta, si rialza ma stanotte si farà fatica a dormire.

19.12 Eccellente trave di Emma Malabuyo, doppio carpio perfettamente stoppato in uscita.

19.11 Stiamo aspettando la rotazione finale dell’Italia al volteggio. Purtroppo la gara in generale non è quasi mai decollata, un vero peccato perché c’erano tutte le premesse.

19.09 Ottimo esercizio di Ragan, peccato per il passo avanti in arrivo. Da annotare il 14.567 al volteggio per la statunitense Kenlin.

19.07 Tocca a Ragan Smith alla trave.

19.02 Inizia l’ultima rotazione. L’Italia sarà impegnata al volteggio, servirà chiudere in bellezza.

18.58 Stoccata della russa Iliankova: 14.533 alle parallele, uno dei punteggi più interessanti di giornata. Per Saraiva 13.733 al corpo libero.

18.55 Saraiva al corpo libero per chiudere la quarta rotazione.

18.52 Barbosa 13.000 al corpo libero, belli gli Tsukahara carpio e raccolto. La brasiliana è in piena lotta per la vittoria!

18.45 L’attesa Angelina Melnikova è caduta alle parallele sullo Shaposhnikova. Prima di lei un discreto 13.267 di Malabuyo sugli staggi.

18.41 Ottimo 14.233 per Smith sugli staggi.

18.40 Entriamo nella seconda parte della quarta rotazione, ricordiamo che l’Italia sta riposando.

18.36 Parallele semplicemente meravigliose di Ragan Smith che prova a rimettersi in lotta per il podio.

18.34 McCullum si riscatta subito con 13.633 al corpo libero, è in piena lotta per la vittoria.

18.30 Shchennikova 11.433 al corpo libero, McCallum 12.167 alla trave dove gli errori avevano fermato Saraiva a 12.633. Per Linari qualche sbilanciamento e 12.433 alla trave, ha fatto così il suo ingresso in gara

18.25 La classifica dopo tre rotazioni. La brasiliana Jade Barbora in testa con 40.766, alle sue spalle le statunitensi Grace McCallum (39.633) e Adeline Kenlin (38.901). Lara Mori è quinta con 38.299 subito davanti a Martina Basile (38.134).

18.23 L’Italia osserverà un turno di riposo.

18.22 Finisce qui la terza rotazione. Cambio attrezzo.

18.20 Sbaglia tanta anche Flavia Saraiva sull’amata trave. Giornata davvero no anche per lei, il livello del pomeriggio purtroppo non decolla come invece ci si aspettava.

18.18 Carofiglio ottiene 13.200. Lara Mori commette invece qualche imprecisione di troppo come il triplo avvitamento fuori pedana e uno Tsukahara impreciso. Si ferma a 12.533.

18.14 Martina Basile ottiene 12.567, ottimo esercizio di Desiree Carofiglio che si distingue per una coreografia ritmata. Ottimo il doppio carpio stoppato, peccato per l’uscita dalla ribaltata avanti.

18.13 Angelina Melnikova vola al volteggio: 14.600 con un bel doppio avvitamento.

18.11 Ora tocca a Desiree Carofiglio al quadrato.

18.09 Martina Basile non riesce a fare tanto ritmo durante il suo esercizio. Intanto esce 11.633 per Giada Grisetti.

18.06 Giada Grisetti cade sul doppio carpio nell’ultima diagonale. Un errore che purtroppo commette spesso. L’Italia fatica a riprendersi.

18.04 La classifica momentanea a metà della terza rotazione. Davanti a tutte la statunitense Grace McCallum con 39.633, poi le connazionali Adeline Kenlin (38.901) e Alyona Shchennikova (38.000).

18.02 L’Italia è chiamata a riscattare le cadute alla trave, serve una bella rotazione al corpo libero, da vera Nazionale.

18.00 Si è conclusa la prima parte della terza rotazione. Tra pochi istanti l’Italia al corpo libero: Lara Mori, Desiree Carofiglio, Giada Grisetti e Martina Basile.

17.55 Shchennikova si chiama fuori dai discorsi che contano viste le cadute e gli errori alla trave (9.867). McCullum rimane invece in lotta per la vittoria con il 12.067 ottenuto sui 10cm, Caterina Cereghetti 12.533 alle parallele. Sara Ricciardi ha invece sbagliato al corpo libero e si ferma a 11.933.

17.52 Un momento di pausa su tutti gli attrezzi, sta succedendo abbastanza poco in questo frangente.

17.50 L’Italia sarà poi impegnata al corpo libero, nel frattempo 13.800 per Smith e 12.900 per Sara Berardinelli alle parallele. Il doppio avvitamento di Emma Malabuyo vale invece un interessante 14.467.

17.46 Ragan Smith oggi non è al top, solo un avvitamento al volteggio per lei.

17.42 La trave di Lara Mori vale 12.833. Sta per iniziare la terza rotazione.

17.40 Si conclude qui la seconda rotazione. Ricordiamo che si gareggia sulle cinque perché c’è sempre un bye, dunque non siamo nemmeno a metà.

17.37 Lara Mori alla trave, commette qualche sbilanciamento di troppo, uscita con triplo avvitamento un po’ scarso. Almeno la capitana non è caduta.

17.35 Soltanto 11.433 per Giada Grisetti a causa delle due cadute. Sbaglia anche Flavia Saraiva alle parallele con 12.633.

17.33 Due cadute per Giada Grisetti dalla trave, l’Italia sta sbagliando davvero troppo. Esercito totalmente fuori fase, purtroppo hanno sbagliato anche Carofiglio e Basile, ne risentirà il punteggio di squadra.

17.30 Il pomeriggio sta comunque procedendo con diversi strappi, non c’è una dominatrice e stiamo vedendo anche qualche errore di troppo da parte delle ragazze in gara.

17.28 Desiree Carofiglio alla trave, purtroppo è caduta sul salto avanti, un vero peccato perché il resto dell’esercizio era stato discreto.

17.26 Martina Basile si ferma a 12.700, peccato per quei due squilibri. Ora tocca a Desiree Carofiglio.

17.24 Martina Basile entra in flick, bellissima serie acrobatica dietro ottimamente tenuta e si merita gli applausi del pubblico. Parte coreografica gradevole, poi salva una caduta dalla ruota senza, commette un altro squilibrio sull’enjambè cambio giro e chiude in doppio carpio.

17.22 Martina Basile pronta per salire sulla trave, l’Italia sta incominciando la seconda rotazione.

17.18 La classifica al momento quando siamo nel pieno della seconda rotazione. Le statunitensi Grace McCallum (27.566) e Adeline Kenlin (25.634) sono in testa davanti alla francese Lorette Charpy (25.333) ma deve ancora completarsi la seconda rotazione.

17.16 Eccellente 14.300 di Shennikova alle parallele.

17.15 Carlotta Ferlito ottiene 11.633 al corpo libero, paga a caro prezzo due cadute e un’uscita di pedana.

17.14 Sara Ricciardi da individualista, sale sulla trave ma purtroppo cade sulla serie acrobatica dietro.

17.12 Non arrivano grandissimi punteggi: 12.700 per Charpy al corpo libero, Dunne 11.467 alla trave, Vezina 11.600 alle parallele.

17.10 Nuovo esercizio al corpo libero per Carlotta Ferlito. Purtroppo esce di pedana sulla prima diagonale in Tsukahara e mette le mani a terra, ha rischiato troppo. Due e mezzo salto avanti in seconda ben tenuto. Bella la scelta coreografica, doppio carpio in terza ma mette le mani a terra. Purtroppo ha pasticciato troppo, conteranno due cadute.

17.07 Tra poco Carlotta Ferlito al corpo libero.

17.05 Caterina Cereghetti ha rischiato di farsi male al volteggio ma fortunatamente si è salvata, spavento per il suo ginocchio.

17.02 Intanto positivo il 13.700 ottenuto da Giada Grisetti alle parallele. Inizia la seconda rotazione, Berardinelli al volteggio ottiene 13.433 con un avvitamento.

17.00 Cambio attrezzo, in corso il riscaldamento.

16.57 Finisce qui la prima rotazione. Attendiamo il punteggio di Giada Grisetti. L’Italia andrà poi alla trave, Carlotta Ferlito sarà impegnata al corpo libero.

16.55 Stalder unito con giro, Shaposhinikova collegato con gli Stalder, poi bel Jaeger carpiato, Tarzan e altri tre Stalder per andare allo staggio alto, uscita in doppio avanti con passo in avanti. Ottimo esercizio.

16.54 Attenzione alle parallele di Giada Grisetti, nuovo esercizio!

16.53 Bel 13.433 per Angelina Melnikova al corpo libero, Afanaseva invece è caduta. Carofiglio ottiene 12.767 sugli staggi, un ottimo punteggio considerando che è caduta.

16.50 Desiree Carofiglio sale alle parallele ma purtroppo cade quasi subito dall’attrezzo. Ha poi ripetuto l’elemento e lo ha eseguito bene. Brava successivamente con un buon collegamento, peccato per l’errore ma le difficoltà dell’esercizio si fanno apprezzare.

16.50 Lara Mori ottiene 12.933 alle parallele.

16.49 Si alza il livello della gara: 14.467 per Flavia Saraiva al volteggio. Melnikova subito scatenata con Tsukahara teso, in terza porta un doppio raccolto con grande salto indietro. Si è esibita sulle note di Despacito, bella chiusura in doppio carpio.

16.47 Sontuoso doppio avvitamento di Flavia Saraiva. E ora Angelina Melnikova al corpo libero.

16.47 Stalder-Tkatchev ottimi, bene il Tkatchev dopo la piantata seguito dal Tarzan, positiva la parte finale, uscita in doppio teso perfettamente stoppato. Ottima prova della nostra capitana.

16.45 Discrete parallele di Martina Basile che viene premiata con 12.867, ora tocca a Lara Mori

16.44 La Russia è invece al corpo libero, Iliankova si ferma però a 12.867.

16.42 Concluso il riscaldamento all’attrezzo, pronti per ripartire. Lara Mori, Giada Grisetti, Desiree Carofiglio e Martina Basile sono pronte alle parallele.

16.38 Si è conclusa la prima parte della prima rotazione. Tra poco il secondo sottogruppo con l’Italia alle parallele.

16.36 Gli errori costano caro anche a Ragan Smith che si ferma a 12.933.

16.34 Carlotta Ferlito ottiene purtroppo soltanto 11.633 a causa della caduta. Il rientro in campo internazionale non è purtroppo stato dei migliori.

16.33 Emma Malabuyo ottiene 13.867 al corpo libero, 12.633 alla trave per la francese Charpy.

16.32 Ragan Smith al corpo libero. Commette un’imprecisione in seconda diagonale ed esce di pedana con entrambi i piedi in terza. Bellissimo esercizio e coreografia di assoluto spessore.

16.31 Ribaltata senza collegata a un buon enjambè, serie acrobatica dietro ma purtroppo cade. Per il resto discreto esercizio e uscita in doppio avvitamento ma pare molto arrabbiata per l’errore.

16.30 Carlotta attende il via libera per salire sull’attrezzo.

16.28 CARLOTTA FERLITO ALLA TRAVE!

16.27 Bellissimo Tsukahara avvitato in prima diagonale, esce però di pedana sul doppio teso in seconda, bellissimo il triplo giro in accosciata, Tsukahara in ultima diagonale. Schennikova ottiene 13.833 con il dty al volteggio, punteggio non altissimo per la statunitense. Dunne 12.933.

16.25 Discreto esercizio della Dunne, ora imperdibile Emma Malabuyo al corpo libero. 12.367 per le parallele dell’americana Kenlin.

16.24 Alle parallele l’attesa statunitense Oliva Dunne. Ricordiamo che gli USA non gareggiano con la squadra.

16.22 INIZIA LA GARA!

16.18 Ora minuti di riscaldamento all’attrezzo.

16.18 Al volteggio due americane, una tedesca, una canadese; poi il Brasile. Alle parallele l’Italia nel secondo sottogruppo. Carlotta Ferlito subito alla trave insieme ad altre individualiste e alla Romania. Al corpo libero il Brasile di Flavia Saraiva mentre Italia B e Cina riposano.

16.17 Le squadre si presentano alle giurie!

16.15 Vanessa Ferrari viene omaggiata dall’organizzazione come ormai consuetudine. La Campionessa del Mondo 2006 è in piena fase di riabilitazione dall’operazione al tendine d’Achille, chissà se la rivedremo in gara l’anno prossimo…

16.12 Finisce qui il riscaldamento. Finalmente ci siamo…

16.10 Vincere al PalaArrex è quasi una certezza di successi mondiali e olimpici. Simone Biles, Morgan Hurd, Aly Raisman, Gabby Douglas, Jordyn Wieber e tante altre sono passate da qui prima di festeggiare nei grandi appuntamenti.

16.08 Gli USA punteranno soprattutto su Ragan Smith ma attenzione anche a Emma Malabuyo. La Russia è la squadra più attrezzata del lotto, la Cina va tenuta d’occhio con i suoi nomi nuovi in vista della rassegna iridata. Il Brasile verrà trascinato da Flavia Saraiva ma vedremo se basterà per lottare per il titolo. Gli USA hanno vinto nove dei dieci precedenti Trofei di Jesolo, l’Italia si è imposta nell’unica occasione in cui la formazione a stelle e strisce non si è presentata.

16.06 L’Italia sarà presente con la squadra A affidata a Lara Mori. La nostra capitana lo scorso anno iniziò la propria marcia a Jesolo prima di volare agli Europei conquistando la finale al corpo libero e poi scatenandosi ai Mondiali. Ormai è abituata a ricoprire questo ruolo e oggi sarà affiancata da Giada Grisetti (come a Cluj) che è molto attesa alle parallele, da Desiree Carofiglio già vista ai Mondiali e particolarmente apprezzabile al volteggio e dalla giovane Martina Basile, bronzo all-around agli Eurojuniores che è stata promossa dopo la defezione di Ragan Smith.

16.03 Altri otto minuti di riscaldamento per il secondo sottogruppo della quinta rotazione. L’attesa cresce…

16.00 Ultimi istanti di riscaldamento, tra pochi secondi suonerà l’ultima campanella. A quel punto le ragazze saranno pronte per l’ingresso ufficiale al PalaArrex e la presentazione di fronte al pubblico.

15.55 Inizia ora l’ultima rotazione di riscaldamento e ci saranno 8 minuti a disposizione delle atlete quindi chiaramente si inizierà qualche istante dopo le ore 16.00.

15.55 Alle 16.00 è previsto l’inizio della gara ma ci sarà prima tutta la fase di presentazioni e di Inni Nazionali.

15.52 Il riscaldamento sta volgendo al termine, ci avviciniamo spediti all’inizio della gara.

15.50 Siamo soltanto all’inizio della stagione ma molto ragazze hanno già gareggiato. Le italiane si sono viste già in Serie A e anche in Coppa del Mondo a Doha (nel caso di Lara Mori), Angelina Melnikova si è già distinta in Coppa del Mondo, debutto per le americane.

15.48 Le ragazze sono nel pieno dell’ultima fase del riscaldamento, sale la tensione al PalaArrex per un pomeriggio di grandissima ginnastica. In mattinata l’Italia juniores ha vinto il Dragone e Giorgia Villa è arrivata seconda in classifica generale.

15.47 L’Italia vuole ottenere un risultato di prestigio nella gara più prestigiosa in casa, il tasso tecnico è davvero elevatissimo, sembra davvero un piccolo Mondiale nel nostro Paese, la stagione della Polvere di Magnesio entra nel vivo.

15.46 CANADA

Lauri-Luo Vezina

15.45 FRANCIA

Lorette Charpy

Louise Vanhille

15.44 ROMANIA

Anamaria Ocolisan

Maria Holbura

Denisa Golgota

Carmen Ghiciuc

15.43 RUSSIA

Angelina Melnikova

Uliana Perebinosova

Liliia Akhaimova

Anastasiia Iliankova

Angelina Simakova

15.42 CINA

Guo Fangting

Liu Jinru

Luo Huan

Liu Jieyu

15.41 USA

Sydney Barros (Texas Dreams)

Olivia Dunne (ENA Paramus)

Adeline Kenlin (Iowa Gym-Nest)

Emma Malabuyo (Texas Dreams)

Grace McCallum (Twin City Twisters)

Alyonna Shchennikova (5280 Gymnastics)

Ragan Smith (Texas Dreams)

Tori Tatum (Twin City Twisters)

15.40 Il Brasile si farà guidare dalla bellissima Flavia Saraiva, ormai una veterana affermata. La Russia punterà invece su Angelina Melnikova che è diventata sempre più un garanzia e che un paio di settimane fa ha anche vinto in Coppa del Mondo a Stoccarda.

15.38 Gli USA non sono purtroppo presenti come Nazionale vista l’assenza di una direzione tecnica dopo le dimissioni di Valeri Liukin. Presente però la grande stella Ragan Smith, lo scorso anno grande favorita per la medaglia d’oro all-around ai Mondiali e poi infortunatasi durante il riscaldamento. Questo è il suo grande ritorno in gara.

15.36 Riflettori ovviamente puntati anche su Carlotta Ferlito che ritorna su un palcoscenico internazionale a distanza di due anni dalle Olimpiadi di Rio 2016. Non vestirà il body azzurro ma sarà impegnata come individualista.

15.34 Lara Mori guiderà l’Italia A e non sarà affiancata da Elisa Meneghini che non ha risposto alla convocazione. La toscana, ormai grande veterana della Nazionale, sarà affiancata da Giada Grisetti, Martina Basile e Desiree Carofiglio.

15.32 Si preannuncia un grandissimo spettacolo, come sempre per la Classicissima di Primavera che non delude mai le aspettative.

15.30 Buongiorno a tutti. Alle 16.00 inizierà la gara a squadre seniores del Trofeo di Jesolo 2018.