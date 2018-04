LIVE F1, GP Cina 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Rifinitura per la Ferrari in vista delle qualifiche

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, sulla pista di Shanghai (Cina). Si prospetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento favorite. La scuderia di Brackley ha un’ottima tradizione su questo tracciato ed anche nel corso dei turni di prove libere ha fatto vedere di esserci. I due successi della Rossa di Sebastian Vettel non avranno fatto gran piacere a Toto Wolff e soci, pertanto attendiamoci una reazione da parte della squadra campione del mondo in carica.

Da par suo il Cavallino Rampante cercherà di massimizzare al meglio possibile la propria prestazione su un tracciato, teoricamente, ostico, che però potrebbe anche sorridere alla SF71H visti i cambiamenti apportati sulla vettura rispetto all’anno scorso. Vorranno essere della partita le Red Bull anche se la potenza della power unit Renault non sembra essere all’altezza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Cina, seconda tappa del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle 5.00 (italiane) mentre le qualifiche sono programmate alle 8.00 (italiane). Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

FOTOCATTAGNI