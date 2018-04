LIVE F1, GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Risultato, classifica e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Baku i piloti avranno a disposizione gli ultimi 60 minuti per trovare il giusto setup sulle proprie vetture in vista delle qualifiche che scatteranno subito dopo. Si preannuncia un’ora di fuoco con tutti i big che cercheranno di capire le potenzialità delle proprie monoposto e di perfezionare il proprio feeling con la pista.

Le Red Bull di Dani Ricciardo e Max Verstappen sembrano avere una marcia in più ma la Mercedes vuole reagire, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas venderanno cara la pelle. La Ferrari è sembrata più in difficoltà durante il giro secco e proprie questo ultimo turno di prove libere sarà importante per Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen in vista del time attack e della caccia alla pole position.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.













11.45 Quindici minuti all’inizio della FP3.

11.42 Sarà molto importante conquistare la pole position: partire davanti è molto determinante in questo circuito anche se non mancheranno le occasioni di sorpasso sul lungo rettilineo.

11.40 Si attende la risposta di Mercedes con Lewis Hamilton desideroso di riscatto e Valtteri Bottas in ottima forma. Sono sempre i tre top team a lottare per le posizioni che contano.

11.38 La Ferrari deve invece rialzare la testa. Le Rosse non hanno convinto sul giro secco (Raikkonen secondo alle spalle di Ricciardo ma sfruttando la scia di Hamilton), un po’ meglio sul passo gara. Sarà un’ora importante per Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen che dovranno migliorare le proprie monoposto.

11.36 Ieri la Red Bull si è scatenata nei primi due turni di prove libere, Dani Ricciardo ha fatto capire di avere un ottimo passo gara ed è anche fortissimo sul giro secco.

11.34 Si gareggia per le strade della capitale Baku: lunghissimo rettilineo di due chilometri, poi curvoni veloci, tratto guidato con avvenieristico passaggio accanto al castello. Pista da bassissimo carico aerodinamico.

11.32 I piloti avranno a disposizione 60 minuti per trovare il giusto setup con la vettura e il miglior feeling con la pista in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 15.00 e della gara di domani.

11.30 Buongiorno a tutti. Alle 12.00 inizierà il terzo turno di prove libere del GP di Azerbaijan 2018.

