LIVE Blandamura-Murata, Mondiale boxe WBA pesi medi in DIRETTA. Sioux non riesce nell’impresa, ko all’ottavo round

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ryota Murata vs Emanuele Blandamura, Mondiale WBA dei pesi medi. Il pugile italiano ha di fronte a sé l’occasione della vita: incrociare l’ostico giapponese con la possibilità di vincere la cintura di una delle quattro sigle di riferimento del mondo della boxe. Il 38enne friulano ha aspettato questo momento per tutta la carriera e ora può davvero laurearsi Campione del Mondo riportando in Italia una cintura che manca da 30 anni, a mezzo secolo di distanza dalle imprese di Nino Benvenuti.

Il nostro Sioux parte sfavorito contro il Samurai che avrà il vantaggio di combattere davanti ai 17000 caldissimi spettatori della Yokohama Arena. Servirà una vera e propria impresa al romano d’azione per sconfiggere il Campione del Mondo in carica e già Campione Olimpico a Londra 2012 ma si è preparato meticolosamente ed è convinto dei propri mezzi. Ci aspettano dodici riprese di fuoco, entrambi si distinguono per l’ottima guardia e per l’elevata agilità: ne vedremo davvero delle belle.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Ryota Murata vs Emanuele Blandamura, Mondiale WBA dei pesi medi: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, round dopo round, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.













Blandamura ko. Niente da fare per Lele, l’ottava ripresa è letale come nelle sue uniche due sconfitte precedenti. Ryota Murata si conferma Campione del Mondo.

3′ Raffica di destri di Murata. BLANDAMURA KO! L’arbitro interrompe il match.

2′ L’italiano ora sta cercando di fare qualcosina con il destro, prova a replicare al rivale ma è durissima.

1′ Murata mette Blandamura alle corde ma Lele è bravo a rientrare con il destro

14.43 INIZIA L’OTTAVO ROUND.

SETTIMO ROUND – Facilità disarmante di Murata, vince anche questa ripresa. Ormai il vantaggio ai punti è chiaro. Sioux se vuole provarci deve fare qualcosa in più.

3′ Blandamura è troppo statico, ora è un facile bersaglio del Campione del Mondo che si scatena del destro.

2′ Il giapponese sempre al centro del ring, Blandamura non ha le contromosse giuste.

1′ Ancora Murata con il destro al corpo di Blandamura, il match è purtroppo indirizzato.

14.40 INIZIA LA SETTIMA RIPRESA.

SESTO ROUND – Dominio totale di Murata che porta una serie di destri potentissimi, Blandamura va in crisi e vacilla. Il match sta purtroppo scivolando di mano.

3′ Il destro di Murata al volto, Lele sta andando in seria difficoltà. Vacilla purtroppo, salvato dalla campana.

2′ Ancora a segno il destro di Murata. Poi Blandamura mostra la schiena… Tutto facile per il giapponese che ora alza il ritmo in maniera importante.

1′ Murata mette a segno un paio di colpi importanti alla figura. Blandamura non fa una piega, incassa benissimo ma ora deve reagire perché ormai i cartellini stanno pendendo dalla parte del giapponese.

14.35 INIZIA IL SESTO ROUND.

QUINTO ROUND – Ripresa equilibrata, qui Blandamura ci ha provato ma probabilmente i giudici premieranno Murata per il destro alla milza.

3′ Destro pesante di Murata alla milza. Lele lo sente ma non molla, poi le teste si incrociano e Murata perde un po’ di sangue dal naso.

2′ Blandamura risponde bene con un gancio ma purtroppo l’azione è lenta. Deve aumentare il ritmo se vuole seriamente mettere in difficoltà l’avversario.

2′ Sinistro-destro di Murata, Lele abbassa la testa. Brutti segnali.

1′ Blandamura cerca di entrare nella guardia del nipponico con un paio di destri ma purtroppo la potenza non è elevata.

14.32 INIZIA LA QUINTA RIPRESA. Murata ha vinto le prime quattro riprese, due nettamente e due abbastanza equilibrate.

QUARTO ROUND – Murata controlla agevolmente, due diretti destri stellari hanno inciso su Blandamura.

3′ SINISTROOOOOO! Gancio di Lele che prova a reagire ma Murata non si scompone minimamente.

2′ Murata non fa nulla di trascendentale ma è in totale controllo della sfida, con il suo colpo principale sta mettendo in seria difficoltà l’avversario.

1′ Destro potentissimo di Murata a segno, Blandamura purtroppo non riesce a entrare nel match.

14.28 INIZIA LA QUARTA RIPRESA.

TERZO ROUND – Murata domina la ripresa con dei destri spaventosi che si fanno sentire sul fisico di Blandamura, meno rapido rispetto all’inizio del match e costretto a incassare.

3′ L’italiano cerca un paio di ganci, ma Murata piazza un destro spaziale e Lele qui lo sente anche se cerca di difendersi col sinistro.

2′ Blandamura subisce un altro destro dopo aver girato tanto attorno all’avversario, sempre comodamente al centro del ring. Lele si sta muovendo meno e infatti il bersaglio è comodo per il giapponese.

1′ Attenzione, Murata piazza un paio di destri. Niente di violentissimo ma questa volta la guardia di Blandamura non ha retto.

14.24 INIZIA IL TERZO ROUND.

SECONDO ROUND – I due pugili portano qualche timido colpo ma si studiano ancora tanto. Sempre Murata al centro del ring e potrebbe avere ancora la preferenza dei giudici.

3′ Attacco di Sioux con un colpo doppio ma niente da fare.

2′ Murata cerca di portare il diretto destro ma Blandamura lo evita prontamente con grande agilità di gambe. Lele si muove molto, non deve offrire il bersaglio al rivale.

1′ Ancora Murata a mantenere il centro del ring. Blandamura cerca di girargli attorno ma senza portare particolari colpi.

14.20 Inizia la SECONDA RIPRESA.

PRIMO ROUND di studio da parte dei due pugili. Difficile assegnare questa ripresa, ma i giudici probabilmente la assegneranno a Murata perché ha tenuto il centro del ring.

3′ Un paio di punzecchiare del Sioux con il sinistro, Murata controlla senza grosse difficoltà.

2′ Bravo Blandamura a non scambiare i colpi in questo frangente dell’incontro anche se purtroppo il pallino del match è già nelle mani di Murata che ha preso il centro con grande facilità.

1′ Primo minuto di studio. Lele cerca di portare un sinistro, Murata prende il centro del ring e tiene una buona guardia.

14.15 SI INIZIA!

14.15 L’arbitro dà le ultime raccomandazioni ai pugili: 72kg per entrambi, 183cm per Murata e 178cm per Blandamura. Lele in pantaloncini bianchi, Murata in blu.

14.12 Presentati anche i giudici: due statunitensi e un messicano. PRONTI PER COMBATTERE!

14.10 Tutto pronto! Lo speaker dà la presentazione ufficiale del match. Ryota Murata vs Emanuele Felice Blandamura, match valido per il titolo mondiale WBA dei pesi medi.

14.09 INNO DI MAMELI! Dai Lele facci sognare per la Patria!

14.08 Suona l’Inno Giapponese.

14.07 I due pugili sono sul ring, si guardano negli occhi, c’è grande rispetto.

14.05 E ORA EMANUELE BLANDAMURA!

14.03 Ryota Murata entra sulle note dei Pirati dei Caraibi! Il Campione del Mondo entra per primo, il contrario rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Una bolgia caldissima per lui.

14.01 CI SIAMO! Lo speaker presenta l’incontro, siamo in perfetto orario.

13.59 Blandamura si sta sottoponendo alle ultime cure, creme sui sopraccigli e grande concentrazione.

13.58 I due pugili sono ancora negli spogliatoi, dovrebbero uscire tra poco.

13.56 Sale l’attesa per il match, la Yokohama Arena aspetta il suo idolo, 30 milioni di telespettatori in Patria seguirono il match che a ottobre gli consegnò la cintura. Oggi in casa lo supporterà tutta una Nazione. Blandamura nella tana del nemico!

13.54 Lele proverà a diventare il 36esimo italiano Campione del Mondo, il quarto nei pesi medi. Murata è alla prima difesa del titolo.

13.52 Murata ha un record di 13 vittorie (10 per ko) e 1 sconfitta. Blandamura 27 vittorie (5 per ko) e due sconfitte (entrambe prima del limite).

13.49 Si sfidano il Campione Olimpico di Londra 2012 e l’ex Campione d’Europa. Murata favorito ma Lele ha tutte le carte in regola per provarci!

13.47 Si combatte davanti ai 17mila spettatori della Yokohama Arena, frastornati per il ko di Higa. Riuscirà Murata a regalare una gioia ai propri tifosi?

13.45 Si tratta del Mondiale WBA dei pesi medi. Murata difende la cintura per la prima volta in carriera, Blandamura combatte per il Mondiale: l’occasione attesa per tutta la vita.

13.42 Dunque ora le interviste di rito e poi toccherà a Emanuele Blandamura vs Ryota Murata.

13.40 Buongiorno a tutti. Rosales ha sconfitto Higa per ko tecnico alla nona ripresa nel Mondiale WBC dei pesi mosca! Risultato a sorpresa, l’uomo del Nicaragua ha fatto l’impresa contro l’idolo di casa.