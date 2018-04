Jorge Lorenzo, MotoGP GP Argentina 2018: “Sono tra i piloti che possono fare la differenza. Al contratto non ci penso”

Jorge Lorenzo deve voltare pagina. L’esordio iridato in Qatar, a Losail, non è stato dei migliori. Il problema ai freni, sulla Ducati, lo ha costretto a “stendersi”, terminando anzitempo la propria gara. Un risultato negativo per lui che riponeva nel 1° round grande fiducia. In più, il risultato del compagno di squadra Andrea Dovizioso non lo ha di certo agevolato nell’assorbire il colpo, visto il successo del forlivese. Ed in Argentina, Jorge vuol riscattarsi.

“Sono contento del comunicato della Brembo che ha chiarito il problema avuto in Qatar“, le prime parole di Lorenzo, intervistato da Sky Sport, relativamente al chiarimento del fornitore (freni) sulla problematica in sella alla GP18 – Apprezzo che si siano presi le loro responsabilità ed ora è giusto voltare pagina“.

Il contratto è un tema “evergreen” ed a precisa domanda su un possibile ritocco dell’ingaggio in futuro o di offerte provenienti da altri team, il parere del 5 volte campione del mondo è estremamente chiaro: “Non sono interessato a questioni legate al mercato. Io vado in moto e sono concentrato solo su questo. La mia principale preoccupazione è trovare un modo per adattarmi al meglio alla Ducati e riuscire ad andare forte. Credo di essere tra i piloti in grado di fare la differenza e debbo dimostralo“, la chiosa dell’alfiere della Rossa. Non resta che verificare in pista, dunque, i propositi ambiziosi del n.99.













Foto: Valerio Origo