MotoGP: il matrimonio Dovizioso-Ducati? Le posizioni sono ancora distanti

“Perché non ho ancora rinnovato con Ducati? Lo chiedete alla persona sbagliata! In Ducati avranno i loro motivi, non saprei in che modo rispondere. Normalmente sono sempre trasparente e dico sempre quello che penso. Al momento non posso. Parlerò quando sarà presa una decisione a riguardo. Ognuno ha in testa quella che per lui è la cosa più giusta. Io ho le mie idee e le mie visioni delle cose. I matrimoni si fanno insieme. Quando sarà il momento di parlare dei dettagli… vedremo“.

Queste le parole usate da Andrea Dovizioso nell’appuntamento coi giornalisti in Argentina, alla vigilia del weekend del 2° round di Termas de Rio Hondo. Nei giorni passati si era parlato di un avvicinamento tra le due parti e di un aumento sostanziale dell’ingaggio a cifre più consone ai risultati in pista. Oggi però la frenata, o per dirla in gergo motociclistico, la staccata.

Ebbene sì, il forlivese, personaggio trasparente e mai banale, pur non rispondendo alla domanda ha detto molto. Si è ancora lontani e un accordo ancora non c’è. Certo, la Ducati ha un bel problema, ha le sue ragioni di bilancio da onorare ma nello stesso tempo non può certo lasciarsi scappare un centauro che, l’anno scorso, è stato secondo solo a Marc Marquez.

Detto questo, una soluzione dovrà essere trovata anche per avere serenità nel team e chiudere la questione nel più breve tempo possibile. I top rider sono già “congelati“. Che cosa farà il Dovi? E che cosa farà la Ducati?

