Italia-Francia, Coppa Davis 2018: i precedenti tra i giocatori azzurri e i transalpini. Fabio Fognini in saldo positivo, in difficoltà Paolo Lorenzi. Il doppio…

Ormai ci siamo: nel week end andrà in scena la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale della competizione. Si giocherà a Genova, a Valletta Cambiaso, su terra rossa outdoor. Andiamo a scoprire i giocatori convocati dai due capitani ed i precedenti tra ogni atleta.

Di seguito i convocati delle due squadre:

Italia

Fabio Fognini

Paolo Lorenzi

Andreas Seppi

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Capitano: Corrado Barazzutti

Francia

Lucas Pouille

Adrian Mannarino

Pierre-Hugues Herbert

Jeremy Chardy

Nicolas Mahut

Capitano: Yannick Noah

Di seguito i precedenti tra i tennisti

Fabio Fognini è avanti 2-1 nei confronti con Lucas Pouille, mentre è sul 2-2 contro Adrian Mannarino. Qualora dovessero esserci sorprese tra i singolaristi francesi, ecco gli altri bilanci del ligure: contro Jeremy Chardy è avanti 3-1, mentre sarebbe una prima assoluta sia contro Pierre-Hugues Herbert che contro Nicolas Mahut.

Paolo Lorenzi è sotto 0-3 nei confronti con Lucas Pouille, mentre è in svantaggio 0-2 contro Adrian Mannarino. Contro gli altri tennisti francesi, Lorenzi è comunque sempre stato in difficoltà: con Jeremy Chardy è sotto 0-2, mentre è leggermente migliore il bilancio contro Nicolas Mahut, con il quale è in svantaggio 1-2. Sarebbe una prima assoluta contro Pierre-Hugues Herbert.

Andreas Seppi non ha mai sfidato né Lucas Pouille, né Pierre-Hugues Herbert, mentre è in perfetta parità contro Jeremy Chardy (1-1) e contro Adrian Mannarino (3-3), mentre è in svantaggio nei confronti con Nicolas Mahut per 1-2. Matteo Berrettini ha perso l’unico confronto con Adrian Mannarino, mentre non ha mai sfidato nessuno degli altri quattro tennisti transalpini.

Simone Bolelli è in parità contro Lucas Pouille (1-1), mentre ha vinto l’unica sfida giocata sia contro Adrian Mannarino che contro Nicolas Mahut, ed ha perso l’unico confronto andato in scena contro Jeremy Chardy. Si tratterebbe di una prima assoluta infine contro Pierre-Hugues Herbert.

Per quanto concerne il doppio del sabato, certamente la coppia formata da Nicolas Mahut e Pierre Hugues Herbert è tra le più forti al mondo, ma l’Italia potrebbe rispondere con Simone Bolelli e Fabio Fognini: sarebbe il remake della finale degli Australian Open del 2015, quando ad imporsi furono gli azzurri con un doppio 6-4.













Foto: Profilo Twitter Davis Cup

