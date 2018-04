Internazionali d’Italia Roma 2018: quali italiani parteciperanno? La situazione tra main draw, wild card e qualificazioni

Gli Internazionali d’Italia si avvicinano. Dal 13 al 20 maggio i campi del Foro Italico di Roma saranno il centro del mondo del tennis. Un appuntamento imperdibile non solo per i tifosi, ma anche per i tennisti italiani. Quest’anno, però, la classifica è stata impietosa ed il solo Fabio Fognini, attualmente al numero 19 della classifica mondiale, ha ottenuto l’accesso diretto.

In aiuto dei tennisti azzurri è pertanto intervenuta la FIT, che ha assegnato tre inviti per il tabellone maschile e due per il femminile. Tra gli uomini è toccato a Paolo Lorenzi e Andreas Seppi, oltre che a Matteo Berrettini. La wild card è stata definita “scontata” dal presidente Binaghi nei primi due casi, mentre nel terzo caso è stato premiato il giovane romano. Scelte definite anche tra le donne: esclusa per il secondo anno consecutivo Francesca Schiavone, a vantaggio di Sara Errani ma soprattutto Roberta Vinci, all’ultima apparizione al Foro Italico prima del ritiro.

Quali opportunità avranno gli altri per partecipare? Le qualificazioni, innanzitutto, alle quali ha già comunicato la sua intenzione di parteciparvi Camila Giorgi, che in tal modo ritornerebbe a giocare a Roma dopo due anni. La marchigiana non è entrata in tabellone ed è ovviamente stata tenuta fuori dagli inviti assegnati dalla FIT per le note vicende legali. Prima, però, ci saranno le pre-qualificazioni, un esperimento che la Federazione ha deciso di portare avanti anche quest’anno. I due tornei assegneranno certamente ai vincitori un posto nel tabellone principale maschile ed uno in quello femminile, ma non è escluso che il numero di wild card potrebbe aumentare.













