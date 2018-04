Hockey prato, A1 2018: risultati e classifica della 13ma giornata. Bra a valanga

Tredicesima giornata per il campionato di hockey su prato maschile: vittoria per la prima della classe, l’HC Bra, che distrugge per 5-0 l’HC Roma. Scialbo pareggio per 0-0 tra due delle inseguitrici: Bonomi e Tevere Eur, può scappare dunque la compagine piemontese. Arriva in rimonta l’Amsicora che oggi ha ragione per 4-1 sul Butterfly. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

SERIE A1 MASCHILE (Sabato 7 aprile 2018 – 13a di campionato):

SG Amsicora-HCC Butterfly 4-1 (Mura, Podda, Carta, Agabio – AMS; Zaghloul – BUT)

HC Bra-HC Roma 5-0 (Gonzalez, Giraudo, Moro A., Valentino, Green)

SH Bonomi-HC Tevere Eur 0-0

HT Bologna-CUS Pisa 5-3 (Amorosini, Lago, Eshan 3 – BOL; Pagliara, Zoppi M, Padreschi – PIS)

HC Suelli-Pol. Juvenilia 4-4 (Vargiu, Paziuk 3 – SUE; Shevch, Tocco, Koshelenko, Meloni – JUV)

Pol. Ferrini-UHC Adige 2-2 (Bertoni 2 – FER; Redini 2 – ADI)

CLASSIFICA: HC Bra 34, Tevere EUR 28, Hockey Bonomi, SG Amsicora 26, Pol. Juvenilia 23, UHC Adige 20, Pol. Ferrini e HT Bologna 19, HC Roma 8, HCC Butterfly 7, CUS Pisa e HC Suelli 4.

Foto: Andrea Lusso